Москва принимает юбилейное "Путешествие в Рождество"

В Москве сегодня открылся юбилейный, десятый по счету фестиваль "Путешествие в Рождество", который пройдет на 36 площадках российской столицы.

Юбилейный, десятый по счету фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве, он пройдет на 36 фестивальных площадках, сообщил в в своем личном блоге в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Путешествие в Рождество" начинается. С 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок"

- Сергей Собянин

Юбилейный фестиваль - "немного особенный", в этот раз он посвящен Москве и москвичам, подчеркнул столичный мэр, передает РИА Новости.

"Наше путешествие будет не только рождественским, но и историческим. На фестивальных площадках гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус – история московского чаепития"

- Сергей Собянин

Гостей праздника ждут разнообразные театрализованные представления, а маленьких москвичей - Дед Мороз и Снегурочка: для них пройдет более 1,5 тыс новогодних представлений.

"Для гостей всех возрастов подготовлено более 4 тысяч различных мастер-классов и активностей – от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек. Также в этом году мы запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности"

- Сергей Собянин

Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" уже стал доброй традицией - за десять лет его гостями стали более 100 млн человек, напомнил столичный градоначальник.