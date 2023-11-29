Как подорожали новогодние блюда в России в 2024 году?

Эксперты выяснили, какие традиционные для Нового года блюда за год сильнее всего выросли в цене. Оливье и селедка под шубой в топ этого антирейтинга не попали.

Стало известно, на каких новогодних деликатесах сильнее всего отразилась инфляция в этом году. Исследование провела компания "Контур.Маркет".

Как сообщает РИА Новости, специалисты проверяли стоимость классических блюд из легендарного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" по чекам из более чем ста тысяч магазинов по всей стране. Цены выяснялись за последние два месяца нынешнего и прошлого года.

Самый масштабный рост показали яйца под майонезом – они стали дороже на 54%. В основном такой рост произошел за счет репчатого лука, который вырос в цене почти на 80%, и собственно яиц – почти на 70%.

Второе место заняла заливная рыба из осетра. Скачок в стоимости этого блюда составил 27%. Кроме лука и яиц, серьезно подорожала морковь, более чем на 70%. Филе осетра выросло в цене почти на треть.

На третьей строчке – салат оливье, который стал дороже почти на четверть. В том числе цены на вареную колбасу выросли на 9%, на картошку – на 20%.

Селедка под шубой обойдется на 18% дороже, чем год назад. Основной ингредиент – селедка – подскочил в цене на 22%.