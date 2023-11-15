Индекс оливье попросили скорректировать в Госдуме

Стоимость традиционных новогодних салатов попросили перепроверить Росстат в Госдуме. С инициативой выступил зампредседателя ГД РФ Владислав Даванков.

Индекс оливье, ежегодно определяемый Росстатом, может не соответствовать реальным ценам на продукты, необходимые для любимого россиянами новогоднего салата, говорится в обращении, направленном в статистическое ведомство вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Член партии "Новые люди" пояснил, что данные Росстата расходятся с экспертными оценками и не соответствуют реальным тратам россиян, передает РИА Новости. Депутат призвал рассмотреть возможность корректировки методики, по которой рассчитывается показатель.

"Также прошу Вас поручить профильным управлениям Федеральной службы государственной статистики РФ рассчитать динамику цен на основные продукты для новогоднего стола, составить "индекс новогоднего стола"

– Владислав Даванков

Парламентарий пояснил, что в него можно было бы включить оливье, а также мандарины и другие новогодние блюда и продукты.

Тогда, отметил депутат, органы власти смогут заранее, а точнее до 10 декабря, разработать меры по повышению доступности праздничных продуктов.