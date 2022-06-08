Как провести Новый год 2024 в Крыму?

Кто не мечтает провести Новый год в уютном доме или отеле на берегу моря или в горах? В Крыму такая возможность есть. Как добраться до Крыма, какой будет погода на полуострове на Новый год, как и где отдохнуть - рассказываем в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Крыма

Сейчас аэропорт в Симферополе не функционирует, однако добраться до Крыма из любого региона России можно, как минимум, четырьмя способами:

На личном транспорте. Добираясь до Крыма на личном транспорте, помните о необходимости своевременного отдыха и по возможности заранее забронируйте место в придорожной гостинице, чтобы поспать. Время в пути из Краснодара до Крыма на машине составляет не менее 7 часов. Из Москвы - более суток. На поезде. Поезд в Крым- более подходящий вариант для тех, кто отдает предпочтение комфорту. Однако помните о том, что во время шторма в Крыму часть железнодорожных путей пострадала, поэтому прежде, чем заказывать билеты, убедитесь, что регулярное движение восстановлено. В 20х числах декабря стоимость ЖД билетов в Крым из Москвы составляет от 7 тыс. рублей. Время в пути - около 35 часов. На автобусе. Поездка на автобусе менее комфортна, чем на поезде, тем не менее тоже хороший вариант добраться до Крыма. Наиболее удобным этот способ будет для тех, кто добирается из регионов, которые расположены не очень далеко от полуострова. Стоимость поездки на автобусе из Москвы в Крым, в частности, в двадцатых числах декабря составляет от 4,5 тыс. рублей, а в время в дороге - около 30 часов. Самолетом, а затем автотранспортом или поездом. Ближайший аэропорт к Крыму - это аэропорт в Сочи. Поэтому для тех, кто ценит время в пути, приемлемый вариант сперва добраться до Сочи на самолете, а затем автотранспортом или на поезде доехать до Крыма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работает ли Крымский мост?

Крымский мост работает в привычном режиме. Однако всем, кто собирается ехать в Крым, стоит помнить о том, что движение на Крымском мосту периодически перекрывается, и иногда автотранспорту приходится ждать по несколько часов, чтобы проехать. Планируя свою поездку в Крым, закладывайте время ожидания на Крымском мосту, которое может составлять до пяти часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Крыму на Новый год 2024

В целом синоптики обещают достаточно привычную для Крыма погоду на Новый год: от -1 до +5 °C. Скорее всего, если очередной циклон не накроет полуостров, снег едва ли предвидится в курортных городах. В горах Крыма снег уже лежит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ялте и Новом Свете в праздничные новогодние дни температура воздуха составит не ниже +5°C. В Севастополе синоптики обещают +7°C. В Феодосии и Коктебеле - +6°C. Зачастую Новый год в Крыму сопровождают дожди, так что не забудьте с собой в поездку взять зонтик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новогодние мероприятия в Крыму 2024

К сожалению, на грядущие новогодние праздники все массовые мероприятия и гулянья на полуострове были отменены в целях безопасности. Тем не менее во всех городах Крыма будут установлены новогодние елки, а в Ялте и в Симферополе пройдут новогодние ярмарки. Будут ли разрешены праздничные фейерверки на Новый год в Крыму, пока неизвестно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый год в Крыму с новогодней программой

Чтобы отдохнуть в Крыму и насладиться новогодней программой, можно отправиться в один из многочисленных санаториев или пансионатов полуострова, многие из которых специализируются на семейном отдыхе. Санаторий в Крыму на Новый год - это возможность и отдохнуть, и оздоровиться. Многие санатории предлагают праздничный банкет, который зачастую оплачивается отдельно, а есть и такие, где разработана специальная праздничная программа, включающая:

квесты

конкурсы

мастер-классы

праздничное караоке

танцы

развлечения для детей

Стоимость проживания в крымских санаториях и пансионатах на Новый год варьируется от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей с человека.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отели на Новый год в Крыму

Крымские отели на Новый год не отстают от санаториев: практически каждый предлагает праздничную программу, включающую концерты, банкет, всевозможные шоу, а некоторые даже консультации астролога на грядущий год. При этом стоит учитывать, что в целом стоимость проживания в крымских отелях непосредственно в новогоднюю ночь выше, чем в обычные будние дни или выходные. Стоимость номеров варьируется от 5 тыс. рублей за двухместный номер до 2 млн за отдельную виллу. Если вы собираетесь провести Новый год в Крыму, лучше забронировать отель заранее, можно уже даже сейчас, поскольку в некоторых из них, в частности, на Южном берегу Крыма, мест остается все меньше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что будет работать на Новый год в Крыму?

Как и по всей России, в Крыму новогодние нерабочие дни 2024 продлятся с 1 по 8 января, плюс два дня 2023 года: 30 и 31 декабря. Тем не менее основные достопримечательности полуострова - дворцы, винодельни и музеи - скорее всего, будут работать и в праздничные дни, как и в прошлые годы. Тем не менее перед тем, как отправиться на экскурсию, в любом случае уточните, когда именно работает тот или иной историко-культурный объект, поскольку часы работы могут быть сокращенными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Крыму на Новый год?

Для любителей спокойного, размеренного отдыха, новогодние каникулы в Крыму - идеальный выбор. Чтобы насладиться зимним Крымом, можно:

отправиться на Ангарский перевал, где невероятной красоты леса и есть горнолыжные трассы

на Ай-Петри - горную вершину Крымских гор, высота которой более 1,2 тыс. метров.

водопады Учан-Су и Джур-Джур

побывать в древнем городе Херсонес и посмотреть на крепости в Судаке и Феодосии

отправиться на мыс Фиолент

полюбоваться морем в Коктебеле и Новом Свете (а заодно и купить фирменное крымское шампанское ”Новый свет”)

съездить в Скалистое посмотреть на Марсианское озеро.

Собираясь в новогодние выходные на природу, не забывайте смотреть прогноз: климат в Крыму мягкий, но погода бывает непредсказуемой.

Стоит ли ехать в Крым на Новый год?

Поездка на Новый год в Крым - отличная идея. Праздничные дни на полуострове ощущаются особенными, даже когда идет дождь и мокрый снег. Новый год в Крыму - это возможность подышать морским воздухом, побывать в удивительных исторических местах и провести время с родными, тем более если у вас на полуострове живут близкие и друзья. Крым хорош не только летом, но и зимой, поэтому посетить полуостров на Новый год обязательно стоит. Главное - тщательно спланировать свой маршрут, забронировать место проживания и следить за погодой.