Что едят на Новый год и Рождество в разных странах?

Новый год и Рождество - любимые праздники во многих странах. Они дарят людям чудесные эмоции, ассоциируются с уютом, наряженной елкой, праздничными гирляндами и вкусным застольем в кругу семьи. Расскажем о наиболее интересных и доступных гастрономических традициях некоторых стран.

Великобритания

В Великобритании Рождество отмечают 25 декабря. Англичане любят украшать свой стол фаршированными овощами индейкой или гусем под соусом. Также принято подавать сочный ростбиф с гарниром из картофеля или йоркширского пудинга.

В качестве десерта и главного блюда подают британский рождественский пудинг или плам-пудинг. Этот вкусный и популярный десерт имеет долгую историю: его готовили еще в Средние века. Он был любимым блюдом королевы Елизаветы II. Что касается рецепта, тут у поваров огромное поле для импровизации, поэтому сколько хозяек, столько вариантов приготовления. Главное, чтобы ингредиентов было не менее 13, они символизируют Иисуса и 12 апостолов. Хозяйки часто кладут в него все, что найдется дома, вплоть до хлебных крошек и нутряного жира. Но что обязательно пудинг должен содержать:

муку

сухофрукты,

алкоголь

специи.

Процесс приготовления также отличается от традиционного. Пудинг начинают готовить за несколько недель до праздника. Его не запекают, а готовят на водяной бане в течение шести часов, затем оставляют до Рождества, давая ему время на созревание, чтобы все ингредиенты полностью раскрыли свой вкус. Перед подачей на стол десерт поливают крепким алкогольным напитком и поджигают (фламбируют).

Австралия

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Поскольку на австралийский континент традицию празднования Рождества привезли в XVI веке англичане, то здесь прижились, в основном, британские традиции. С той лишь разницей, что в Австралии в это время в разгаре лето, и помимо рождественской индейки и пудинга, на стол подают еще рыбу, креветок, устриц, омаров, экзотические фрукты и мороженое. Здесь никого не удивишь празднованием Рождества с барбекю на пляже или пикниками в парке на траве. Санта-Клаус в более облегченном одеянии, чем мы привыкли видеть, может приплыть вместе с эльфами на лодке или приехать на мотороллере с подарками.

Япония

В Японии, вопреки стереотипам, суши и роллы на праздничном столе отсутствуют. Практически во все новогодние блюда японцы кладут каштаны. Считается, что они приносят удачу в делах. На столе также присутствуют бобы для здоровья, икра сельди для счастья в семье и морская капуста для радости, а чтобы жизнь была длинной и без трудностей, все это сопровождается гречневой лапшой Тошикоши-соба.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В стране вошло в традицию ставить в новогодний ужин на стол ведерко острых куриных крылышек из ресторанов KFC. Под Новый год там выстраиваются очереди из желающих получить свое праздничное ведерко, а некоторые сразу заказывают обильный ужин на дом. Эта традиция началась в 1970-х годах после удачной рекламной кампании. Столики в ресторанах KFC заказывают за несколько недель до праздника. Но многими шумные застолья в Японии как правило не приветствуются, потому что в новогоднюю ночь принято думать, что ждет человека в следующем году.

Грузия

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии новогодний стол должен быть особенно богатым и обильным. Здесь на Новый год принято ходить друг к другу в гости. Нужно обязательно посетить всех близких, пожелать им здоровья и благополучия в Новом году. В любой момент к тебе в дом может прийти дорогой родственник, друг, сосед, которых надо принять со всеми почестями, поскольку гость - главный человек в Грузии. Каждая хозяйка старается проявить все свое кулинарное мастерство, отчего столы на праздники ломятся от яств, чтобы все гости были довольны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На столе, помимо традиционных сациви и хачапури, можно увидеть зажаренного целиком поросенка, шашлык, обилие овощей и зелени. Ну, и конечно, вина. В меню обязательно должны быть постные блюда, для тех, кто держит пост. Новый год в Грузии отличается от других праздников обилием сладостей. В первую очередь, это гозинаки, их любят все. Они получаются вкусными практически из всех видов орехов. Другое лакомство - грузинский пеламуши из виноградного сока и муки, посыпанный орехами. Очень кстати на новогоднем столе смотрятся также чурчхела, тклапи, сушеная хурма и многое другое. Ну, а какое же грузинское застолье без народных песен!

Индия

В Индии обычай встречать Новый год в ночь на 1 января пришел всего лет 30 назад. Это торжество считается светским и лишь обретающим свои традиции. Тем не менее встречают Новый год тут с размахом - мегаполисы и крупные города ярко украшаются, устраиваются карнавальные шествия, огненные шоу, запускается множество фейерверков и петард, воздушных змеев. В семьях вместо елки, наряжают манговое дерево, но не елочными игрушками, а овощами и фруктами, украшают дома гирляндами цветов, танцуют, веселятся, едят, выпивают и, конечно же, дарят подарки и поздравляют друг друга.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все праздничные угощения щедро сдобрены специями. Считается, что острота блюд прямо пропорциональна количеству счастья в следующем году. Ни один стол не обходится без бириани - блюдо из риса и мяса по типу плова с большим количеством приправ. На столе обязательно присутствуют в большом количестве сладости, орехи, сухофрукты.