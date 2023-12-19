Что дарят в разных странах на Рождество и Новый год: традиции, о которых нужно знать

Выбор подарка и то, как отмечаются Рождество и Новый год, отражают национальные традиции, вкусовые пристрастия и даже климатические условия той или иной страны. Кто-то в эти дни катается на лыжах, кто-то отправляется на теплые моря, а кто-то предпочитает домашний уют родного дома. Но все ждут рождественского и новогоднего чуда и подарков.

США

Американцы любят дарить и получать в ответ дорогие подарки. А раз подарок дорогой, на случай, если получатель захочет его обменять на что-то другое, к подарку прилагают чек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Англия

Англичане более рациональны в выборе подарков. Вместо дорогих презентов они предпочитают дарить сувениры, аксессуары, теплые шарфы, зимнюю домашнюю обувь, то есть то, что можно назвать проявлением заботы о ближнем.

Австралия

Здесь Новый год наступает летом, Санта предстает перед детьми в купальном костюме, но с неизменной бородой и традиционной шапочкой. Праздновать наступление Нового года австралийцы начинают рано — уже в 9 часов вечера небо окрашивается разноцветными огнями фейерверков. Делается это для того, чтобы дети смогли по-настоящему порадоваться и ощутить магию этого праздника перед тем, как отправиться спать.

Греция

Рождество греки отмечают с большим размахом. Всю рождественскую неделю дети маленькими группами ходят по соседним домам, стучатся в двери, распевая рождественскую песню "каланду", получая в ответ конфеты, печенья и другие сладости. Дома под елкой их будут ждать подарки — обычно это игрушки.

А в Новый Год взрослые часто дарят друг другу новую колоду игральных карт, поскольку наступление Нового года здесь считается самым удачным временем для выигрыша. Часто игра в карты затягивается до самого утра и сопровождается шутками, песнями и традиционными греческими сладостями, такими как "меломакарона", которые выпекаются раз в году к рождественским праздникам.

Мексика

В далекой от России Мексике Новый год празднуется также долго — в течение девяти дней. Мексиканские дети традиционно получают в подарок "пиньяту" — изображение животного или какого-нибудь предмета обихода, сделанного из папье-маше, внутрь которого спрятан подарок-сюрприз. Ребенок с завязанными глазами битой должен разбить эту подвешенную над полом фигуру и получить долгожданный подарок.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Япония

У японцев Рождество никак не ассоциируется с религией. И хотя 25 декабря здесь рабочий день, праздник ощущается везде и во всем. Это и разнообразие украшений, и витающее в воздухе настроение и ожидание чуда. Японцы называют Рождество — Курисумасу. Названию этому более 100 лет. По своему звучанию оно напоминает английское Christmas. Для японцев этот праздник окрашен в романтичные цвета. Недаром он превратился для них в аналог дня Святого Валентина, праздника влюбленных. Интересно, что 14 февраля признаваться в любви и дарить подарки могут только девушки, а ответить им молодые японцы могут 14 марта в так называемый Белый день.

В выборе подарка японцы также оригинальны, как и во многом другом. Традиционно один из самых популярных презентов — мыло. Это может быть кусок какого-нибудь изысканного дорогого мыла или красиво оформленный набор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия

Ахали Цели (Новый Год), Товлис Бабуа (Дед Мороз), чичилаки (новогодняя елка) символизируют наступление Рождества и Нового года в Грузии. Главный атрибут праздника — богато накрытый грузинский стол с вином, льющимся через край, и неизменным грузинским многоголосным песнопением. Дети получают от Товлис Бабуа мешочки со сладостями, чурчхелой, орешками и сухофруктами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай

В Китае Новый Год празднуется несравнимо шире, чем Рождество. Что касается подарков, то здесь у китайцев есть строгие правила, которые следует знать.

Число "4" пользуется недоброй славой у местных жителей в отличие от "6" и "8". Поэтому следует избегать подарков, состоящих из четырех предметов.

Нельзя на праздник дарить белые цветы — в Китае их носят на могилы.

Если вы приглашены в гости на ужин, не стоит в качестве презента приносить с собой еду — это может оскорбить хозяев дома.

В качестве подарка лучше всего подготовить конверт с красного цвета, в который можно вложить деньги. Красный цвет, как считают китайцы, приносит удачу.