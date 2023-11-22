Китайский Новый год 2024: дата, традиции, обычаи праздника весны в Китае

Новый год по китайскому календарю празднуют не только китайцы. Яркий праздник популярен во всем мире. Какого числа отмечают Фестиваль весны в 2024 году, как празднуют, сколько он длится, какие существуют традиции и обычаи, какие традиционные блюда на китайский Новый год?

Китайский Новый год, Лунный новый год, Весенний фестиваль, Праздник весны, Чуньцзе – все это названия одного и того же праздника, самого длительного и самого громкого в Китае.

Когда празднуют китайский Новый год?

Новый год по китайскому календарю наступает каждый раз в разные дни – фиксированной даты у него нет. Дело в том, что в Китае, наряду с солнечным, широко распространен лунный календарь. Именно на основе лунных циклов и высчитывается начало нового года в Китае – он начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит в промежуток между 21 января и 21 февраля, и знаменует конец зимы и начало весны. В 2024 году Новый год в Китае выпадает на субботу 10 февраля.

Кстати, отличается в Китае и летоисчисление. В 2024 году там начнется 4721-й год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2024 – год кого по китайскому календарю?

Символ 2024 года по китайскому календарю – Зеленый Деревянный Дракон. Предыдущий год был годом Черного Водяного Кролика.

Знаки китайского зодиака, к числу которых относится и Дракон, меняются каждый год, соответственно, они повторяются раз в 12 лет. Однако каждый знак соотносится еще и с пятью стихиями – ключевыми элементами мироздания:

вода,

дерево,

огонь,

земля,

металл – золото.

Поэтому точь-в-точь символы китайского года повторяются раз в 60 лет. И в последний раз Деревянный Дракон вступал в свои права в 1964 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что все животные из китайского зодиака – реальные, кроме как раз дракона. Зато мифический Дракон считается самым сильным и почитаемым знаком.

Сколько длится китайский Новый год?

Китайцы отмечают Новый год в течение 15 дней, правда, только половина из них – в 2024 году с 10 по 17 февраля – официальные выходные. Рабочими днями станут 4 и 18 февраля. Но в общей сложности новогодние торжества продлятся до 24 февраля.

История праздника

Новый год в Китае отмечают уже более 3,5 тыс лет. Существуют разные версии относительно времени его возникновения.

Согласно одной из них, Фестиваль весны возник во времена династии Шан (1600-1046 годы до н.э.). Тогда приход нового года отмечали жертвоприношениями.

Если говорить о дате празднеств, то она была установлена во времена империи Хань (206 год до н.э. - 220 год н.э.). В тот же период начали формироваться праздничные обычаи, которым китайцы следуют и по сей день. К ним относится, например, сжигание бамбука, который горит с громким треском.

Кстати, о традициях праздника – принято считать, что люди узнали их благодаря некоему старику, который прогнал страшное чудовище по имени Нянь (Год), буквально терроризировавшее местных жителей. Чудище жило на дне морском, но один раз в год поднималось на берег, где его пищей становились люди и звери.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в очередной раз Нянь вышел из пучины, старик, одетый в красное, украсил дома красными украшениями, а потом поджег бамбук, который при горении издавал громкий треск. Напуганный монстр бросился обратно в море, а люди стали совершать эти обряды каждый год.

Как празднуют Новый год в Китае? Традиции

Перед Чуньзце в Китае проходит фестиваль "Лаба". Он носит языческий характер: китайцы обращают молитвы к предкам и древним богам, просят их дать удачу. В 2024 году этот день придется на 18 января.

Главный цвет праздника – красный: помним, что он отпугивает монстра! Люди носят красную одежду, украшают дома красным декором, особенно популярны парные украшения – символ гармонии – и бумажные фонарики.

© Фото: Photo by Humphrey Muleba on Unsplash

Поджигание бамбука трансформировалось в салюты, фейерверки и петарды: грохот и вспышки света точно заставят Няня вернуться в море. Пиротехника – непременный атрибут китайского Нового года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одна обязательная традиция – отмечать праздники с семьей и близкими. В Китае даже есть специальное название для времени, когда вся страна как будто снимается с места и все куда-то едут, – чуньюнь.

Какой же Новый год без подарков? На китайский Новый год и подарки особенные. Часто это какие-то парные предметы. А самый распространенный подарок – красный конверт с деньгами под названием Хунбао. С красным цветом все понятно, но и деньги имеют свою символику. По преданию, взрослые давали детям монеты, чтобы те подкупили злого духа. Сейчас подарок в виде денег означает пожелание удачи и процветания.

Весенний фестиваль продолжается на улице. В течение всех праздничных дней по ним проходят шествия с фигурами львов и драконов, устраиваются хороводы "сухопутных лодок" и представления на ходулях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершающий аккорд Нового года в Китае – Фестиваль фонарей. На этот раз он состоится 24 февраля. Люди с самыми разными фонарями гуляют по улицам, чтобы привлечь успех и счастье.

Традиционные блюда

Пышное застолье с родными и близкими – обязательно для Нового года в Китае. По традиции, на стол необходимо поставить:

мясо и рыбу, в том числе рыба на пару и курица в имбирно-соевом соусе, приготовленная с головой и ножками, что означает единство;

пельмени цзяоцзы, символизирующие пожелание рождения сыновей;

© Фото: Photo by Alex Hu on Unsplash

гранаты – они защищают семью;

персики, которые дают долголетие;

виноград – символ плодородия и достатка;

танъюань – сладость из рисовых шариков – представляет собой воссоединение семьи

Новогодние приметы и суеверия в Китае

Китайцы верят, что:

как встретишь Новый год, так его и проведешь – поэтому, например, надо заранее разделаться с долгами;

нельзя допускать, чтобы плакали дети, – это приводит к неудачам, и все стараются побыстрее успокоить их;

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

три дня после Нового года нельзя мыть голову и наводить порядок дома – можно смыть водой счастье.

Поздравления

Поздравление с Новым годом на китайском языке звучит так:

"Синь Нянь Хао!"