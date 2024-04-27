Первый из 11 закрытых аэропортов России откроют 28 мая

Аэропорт Элисты спустя два года начнет обслуживать рейсы. Открыть авиагавань планировали 3 мая, первый рейс аэропорт примет 28 мая. Самолеты свяжут Элисту и Москву.
Первый из 11 закрытых аэропортов Юга России начнет принимать рейсы с 28 мая. Ранее сообщалось, что воздушная гавань формально возобновила работу 3 мая.
В конце мая в столицу Калмыкии начнет выполнять авиарейсы перевозчик Red Wings.
"К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт "Жуковский" на российских самолетах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings"
– Росавиация
В перспективе Элисту прямыми рейсами свяжут с Сочи и Екатеринбургом.
Ранее также обсуждался вопрос о запуске закрытого аэропорт Краснодара, возобновление работы авиагавани было решено пока отложить по крайней мере до 2025 года.