Вестник Кавказа

Первый из 11 закрытых аэропортов России откроют 28 мая

Первый из 11 закрытых аэропортов России откроют 28 мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Элисты спустя два года начнет обслуживать рейсы. Открыть авиагавань планировали 3 мая, первый рейс аэропорт примет 28 мая. Самолеты свяжут Элисту и Москву.

Первый из 11 закрытых аэропортов Юга России начнет принимать рейсы с 28 мая. Ранее сообщалось, что воздушная гавань формально возобновила работу 3 мая.

В конце мая в столицу Калмыкии начнет выполнять авиарейсы перевозчик Red Wings.

"К выполнению рейсов с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт "Жуковский" на российских самолетах Superjet 100 приступит авиакомпания Red Wings"

– Росавиация

В перспективе Элисту прямыми рейсами свяжут с Сочи и Екатеринбургом.

Ранее также обсуждался вопрос о запуске закрытого аэропорт Краснодара, возобновление работы авиагавани было решено пока отложить по крайней мере до 2025 года.

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