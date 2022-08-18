Ушел из жизни многократный чемпион Армении по каратэ

Мкртыч Казарян умер в результате несчастного случая в Армении. Многократному чемпиону страны по каратэ было 33 года.
В Армении скончался 33-летний каратист Мкртыч Казарян. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Причина смерти многократного победителя национального первенства на данный момент не сообщается. Известно лишь, что он умер в результате несчастного случая.
"Весь состав Национальной федерации карате Армении выражает соболезнования семье и родным Мкртыча Казаряна"
– пресс-служба федерации