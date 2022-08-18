Вестник Кавказа

Ушел из жизни многократный чемпион Армении по каратэ

Ушел из жизни многократный чемпион Армении по каратэ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мкртыч Казарян умер в результате несчастного случая в Армении. Многократному чемпиону страны по каратэ было 33 года.

В Армении скончался 33-летний каратист Мкртыч Казарян. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Причина смерти многократного победителя национального первенства на данный момент не сообщается. Известно лишь, что он умер в результате несчастного случая.

"Весь состав Национальной федерации карате Армении выражает соболезнования семье и родным Мкртыча Казаряна"

– пресс-служба федерации

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