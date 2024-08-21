Вестник Кавказа

В столкновении поезда с машиной в Армении виноват водитель – ЮКЖД

В столкновении поезда с машиной в Армении виноват водитель – ЮКЖД
© Фото: ЮКЖД
"Южно-Кавказская железная дорога" прокомментировала трагедию, произошедшую сегодня в Армавирской области: там тепловоз врезался в автомобиль. В ЮКЖД утверждают, что вина лежит на водителе.

Столкновения тепловоза с автомобилем в Армавирской области Армении можно было бы избежать, если бы водитель машины, погибший в результате аварии, проявил бдительность и не нарушил правила пересечения переезда, заявили в ЮКЖД.

В пресс-службе компании уточнили, что ЧП случилось на переезде, который расположен в селе Арташар. На нем нет шлагбаума, так что водители должны сами убедиться, что к ним не приближается поезд.

Между тем, во время сегодняшнего происшествия мужчина за рулем легковушки не остановился у знака "СТОП", а сразу выехал на пути, где и столкнулся с тепловозом.

При этом, уточнили в ЮКЖД, машинист подавал звуковые сигналы и одновременно задействовал экстренное торможение. Однако удара избежать не удалось. Более того, машина в итоге загорелась. Потушили ее уже спасатели. Они же извлекли тело водителя.

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