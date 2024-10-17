Генсек НАТО едет в Турцию

Через несколько дней глава Североатлантического альянса посетит Турцию. В ходе визита он проведет переговоры c высшим руководством республики.
В начале следующей недели генсек НАТО приедет в Турцию. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Североатлантического альянса.
В рамках поездки Марк Рютте проведет ряд переговоров. В частности, он пообщается с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, запланированы встречи с главой Минобороны Яшаром Гюлером и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
"Генеральный секретарь встретится с представителями оборонной промышленности Турции и посетит объекты Турецкой авиационной промышленности (TUSAŞ)" – пресс-служба НАТО