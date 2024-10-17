Вестник Кавказа

Генсек НАТО едет в Турцию

Марк Рютте
© Фото: сайт НАТО
Через несколько дней глава Североатлантического альянса посетит Турцию. В ходе визита он проведет переговоры c высшим руководством республики.

В начале следующей недели генсек НАТО приедет в Турцию. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Североатлантического альянса.

В рамках поездки Марк Рютте проведет ряд переговоров. В частности, он пообщается с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме того, запланированы встречи с главой Минобороны Яшаром Гюлером и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

"Генеральный секретарь встретится с представителями оборонной промышленности Турции и посетит объекты Турецкой авиационной промышленности (TUSAŞ)" – пресс-служба НАТО

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