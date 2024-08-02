Вестник Кавказа

Руководитель спецслужбы Израиля провел переговоры в Турции

Глава ШАБАК Ронен Бар
© Фото: сайт государственных служб и информации Израиля
Глава израильской спецслужбы совершил визит в Турцию. В ходе поездки он поговорил с руководителем местной разведки.

Несколько дней назад в Турции провели встречу глава разведки республики и директор Службы общей безопасности Израиля. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

По их информации, Ибрагим Калын и Ронен Бар пообщались в минувший уикенд. Особое внимание в разговоре стороны уделили возобновлению переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Кроме того, они затронули вопрос освобождения заложников, а также поговорили о возможности получения турецкой помощи, информирует The Times of Israel.

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