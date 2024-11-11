Ицхак Герцог пропустил COP29 в Баку из-за Турции

Израильский президент Ицхак Герцог не смог участвовать в COP29 в Баку из-за запрета Турции на пролет президентского лайнера в ее воздушном пространстве. Поскольку через Иран израильским самолетам лететь невозможно, Герцог технически лишился возможности добраться до Азербайджана по воздуху.

Турецкие СМИ выяснили, почему израильскому президенту Ицхаку Герцогу пришлось отказаться от визита в Азербайджан, куда он планировал прилететь ради Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29. Как оказалось, виной тому послужило сочетание политических и технических причин.

Официально, Тель-Авив не стал отправлять Герцога в Баку из-за "соображений безопасности". Однако речь идет не о ситуации на территории Азербайджана, где президента Израиля приняли бы с полным соблюдением дипломатических протоколов, а о невозможности добраться из одной страны в другую по воздуху.

Дело в том, что Турция не дала разрешение президентскому самолету на пересечение ее воздушного пространства. Поскольку в Азербайджана по воздуху можно попасть с Ближнего Востока либо через иранское, либо через турецкое небо, для Ицхака Герцога попросту не осталось вариантов, как безопасно добраться до Баку.

По данным израильских СМИ, эту информации подтверждают источники в правительстве Азербайджана. Таким образом Анкара реализует свою антиизраильскую политику по изоляции еврейского государства из-за боевых действий в секторе Газа и в Ливане.