В развитие «Эльбруса» вложат 14 млрд рублей

За 3 года государственные вложения в развитие «Эльбруса» в КБР составят более 14 млрд рублей. Ранее горнолыжный курорт был признан лучшим в России.

В КБР осуществляют несколько инвестпроектов по улучшению курорта «Эльбрус», рассказал руководитель республики Казбек Коков.

«Совместно с "Кавказ.РФ" продолжаем работу по реализации инвестиционных проектов. Сейчас заходим на новый этап, это строительство новой канатной дороги на Эльбрус, соответственно строительство новых трасс»

- Казбек Коков

Он передал, что государство вложит в курорт более 14 млрд рублей в последующие 3 года.

Напомним, что «Эльбрус» был признан лучшим горнолыжным курортом РФ по итогам премии «Горы Кавказа».