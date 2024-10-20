Вестник Кавказа

Лучшим горнолыжным курортом России стал "Эльбрус"

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках премии "Горы Кавказа" назвал лучший горный курорт РФ, в 2024 году им стал "Эльбрус". В прошлом году лучшим был назван "Архыз".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" признан в этом году лучшим в стране, следует из результатов национальной премии "Горы России".

"Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом России. Легендарный курорт под управлением Кавказ.РФ стал победителем главной номинации национальной премии "Горы России". Результат сформировали итоги народного голосования и мнение экспертного жюри"

– Кавказ.РФ

Курорт "Эльбрус" одержал победу в главной номинации премии. Прошлогодним лауреатом был "Архыз".

Вскоре на "Эльбрусе" стартует 55-й сезон катания. Официальное открытие запланировано на выходные 7-8 декабря. В этом году курорт встретит гостей рядом нововведений.

По словам гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, курорт будет совершенствоваться и дальше.

"Мы все понимаем, что еще многое предстоит сделать - от увеличения числа отелей и зоны катания до благоустройства и сервисов"

– Юмшанов

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