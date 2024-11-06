Горный "Эльбрус" назвал дату открытия сезона катания

Курорт "Эльбрус" официально откроет сезон 2024-2025 в первые выходные декабря. Трассы откроются немного раньше.
Горнолыжный сезон на "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии будет открыт 7-8 декабря, информирует институт развития "Кавказ.РФ".
"Ориентировочная дата тестового запуска трасс – 25 ноября, торжественное открытие юбилейного сезона запланировано на выходные 7-8 декабря"
– сообщение
Первыми для туристов станут доступны трассы от станции "Гарабаши" до станции "Мир".
Курорт запустит в этом зимнем сезоне две новые канатные дороги, также будет работать современная система оснежения, она продлит сезон для любителей зимних видов спорта. Отметим, что автотрасса, ведущая на курорт, готова к зиме.