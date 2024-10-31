Зимний сезон на Эльбрусе наступит с обновлениями

Власти КБР подготовили несколько нововведений на курорте «Эльбрус». Они позволят продлить сезон катания до мая.

Курорт «Эльбрус» в КБР ждет несколько обновлений зимой: там запустят 2 новые канатные дороги и современную систему оснежения. Это позволит продлить сезон катания до поздней весны, рассказали в республиканском правительстве.

«В настоящее время специалисты завершают обустройство системы искусственного оснежения, а также готовятся к запуску новых канатных дорог EL3 и EL6. Катание на горных склонах теперь будет возможно почти до конца весны. Наибольшей популярностью пользуются декабрьские и январские туры»

- правительство Кабардино-Балкарии

Сейчас система искусственного оснежения почти обновлена, рабочим осталось совсем немного ее доделать. Река Баксан станет для нее источником питания, добавили власти Кабардино-Балкарии.

Отметим, что зимний сезон на «Эльбрусе» начнется в последних числах ноября – первых числах декабря.