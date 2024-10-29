Вестник Кавказа

Дорога к Эльбрусу готова к зиме

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР подготовили идущую к Эльбрусу трассу к зимнему периоду. На ней будут дежурить около полусотни дорожников.

Дорога для автомобилей, ведущая к Эльбрусу, полностью готова к зимнему периоду. К этому ее подготовили дорожные службы Кабардино-Балкарии, рассказали в ФКУ Упрдор «Кавказ».

«Против зимней скользкости на трех пескобазах заготовлено свыше 20 тысяч тонн песко-соляной смеси. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли — до 50%»

-  ФКУ Упрдор «Кавказ»

На участке дороги Прохладный - Баксан – Эльбрус будут дежурить 50 сотрудников дорожных служб, чтобы в случае снежной бури быстро ликвидировать все ее последствия. В этом им будут помогать 20 единиц техники.

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