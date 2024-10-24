Штормовой ветер закрыл канатку на Эльбрусе

Во вторник на курорте "Эльбрус" из-за неблагоприятных погодных условий остановлена работа канатной дороги. Не работает подъемник Мир - Гарабаши.
Сильный ветер 5 ноябре сделал невозможным подъем к вершине Эльбруса на канатной дороге, информирует администрация курорта в Кабардино-Балкарии.
"Канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта по погодным условиям (ветер свыше 20 м/c)"
– курорт "Эльбрус"
В штатном режиме можно подняться на станцию Азау - Кругозор.
Непогода не сказалась на работе пеших туристических маршрутов, все они открыты, уточнили на горном курорте.