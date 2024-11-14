Вестник Кавказа

Стихия продлила штормовое предупреждение на Кубани

Стихия продлила штормовое предупреждение на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Погода в Краснодарском крае в следующие несколько дней будет включать в себя ливни с мокрым снегом и сильный ветер, что приведет к гололедице и другим опасным явлениям. Из-за этого в регионе продлили штормовое предупреждение.

На Кубани продолжает бушевать стихия: синоптики прогнозируют усиление ветра до 28 м/с и дожди с мокрым снегом, передали в местном МЧС.

«Вечером и до конца суток 23 ноября, а также в течение 24 ноября на территории Краснодарского края ожидается сильный дождь, сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и ветром с порывами 24-28 м/с»

- МЧС Краснодарского края

Также в этот период на дорогах может образоваться гололедица, а на проводах и деревьях налипание снега. Все это будет происходить вместе с сильным ветром и дождем.

По этой причине в регионе продлили штормовое предупреждение.

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