Каток на Красной площади откроется 5 декабря

Стало известно, когда этой зимой на Красной площади в Москве начнет работать каток. Открыть объект планируют 5 декабря, покататься на кате можно будет начиная с 6 декабря.

Три недели остается до открытия на Красной площади в Москве, передает ТАСС.

"С 6 декабря каток будет открыт для посетителей. 5 декабря вечером торжественное открытие"

– пресс-служба ГУМ-катка

Таким образом впервые в этом сезоне покататься на коньках в сердце столицы можно будет в пятницу 6 декабря. Каток под открытым небом будет работать ежедневного до позднего вечера.