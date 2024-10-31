Вестник Кавказа

На Новый год россияне выбирают горы и санатории

На Новый год россияне выбирают горы и санатории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О самых востребованных направлениях как внутри страны так и за границей на период новогодних праздников рассказали туркомпании. В России граждане предпочитают отдых в горах и оздоровление в санаториях.

Какой отдых привлекает россиян на Новый год 2025? Те, кто еду за границу выбирают теплые страны и пляжный отдых, те, кто отдыхают внутри страны чаще всего едут в Краснодарский край и на Северный Кавказ, передает "Интерфакс-Туризм".

"Что касается России, то здесь безусловный лидер – горнолыжные курорты Красной Поляны. За ними идут Приэльбрусье, Домбай и Архыз – стремительно растущий курорт в Карачаево-Черкессии"

– туроператор Coral Travel

Также востребованы туры в Кавминводы - туристы интересуются оздоровлением в новогодние каникулы. На Северном Кавказе на Новый год популярны многие направления, также россияне бронируют отдых в северных, но приморских Калининграде и Санкт-Петербурге.

Калининград, Петербург, Сочи и Кавминводы в топе бронирований у турагентства "Мега Тур", также туристы выбирают Великий Устюг и Шерегеш.

Многие туристы предпочитают короткие поездки в новогодний сезон - спросом пользуются недорогие туры на 2-3 ночи, добавили в турагентстве "Реголит".

Россияне, планирующие выезд за границу на каникулы останавливают свой выбор на жарких странах, где зимой можно проводить время на пляжах.

"У нас в топ-5 самых востребованных направлений на Новый год вошли Египет, ОАЭ, Таиланд, Турция и Россия… Сейчас активнее других покупают новогодние туры в Египет"

– туроператор Coral Travel

Также туристы бронируют Хайнань, Шри-Ланку, Вьетнам.

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