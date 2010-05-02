День Святого Георгия отмечают в Грузии

Вся Грузия начала праздновать день Святого Георгия или «Гиоргобу». Он считается одним из важнейших праздников в республике.
Традиционно, по всей стране пройдут посвященные святому праздничные службы.
Отметим, что «Гиоргоба» имеет статус государственного праздника и выходного.
Георгий Победоносец в Грузии
Святой занимает особо место в жизни Грузии. Он – небесный покровитель страны и самый почитаемый святой.
Почитание Георгия Победоносца началось еще в IV веке. По древним свидетельствам, основательницей «Гиоргобы» стала его родственница, еще одна чтимая святая в Грузии, Нино. Она распространила знания о Георгии Победоносце и его мученичестве. Позже на месте ее погребения был построен первый храм в честь святого по повелению царя Мириана.
Георгий Победоносец стал символом единой Грузии и был помещен на герб страны.