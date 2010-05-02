День Святого Георгия отмечают в Грузии

Вся Грузия празднует день Святого Георгия или «Гиоргоба» сегодня, 23 ноября. По всей стране пройдут торжественные богослужения.

Вся Грузия начала праздновать день Святого Георгия или «Гиоргобу». Он считается одним из важнейших праздников в республике.

Традиционно, по всей стране пройдут посвященные святому праздничные службы.

Отметим, что «Гиоргоба» имеет статус государственного праздника и выходного.

Георгий Победоносец в Грузии

Святой занимает особо место в жизни Грузии. Он – небесный покровитель страны и самый почитаемый святой.

Почитание Георгия Победоносца началось еще в IV веке. По древним свидетельствам, основательницей «Гиоргобы» стала его родственница, еще одна чтимая святая в Грузии, Нино. Она распространила знания о Георгии Победоносце и его мученичестве. Позже на месте ее погребения был построен первый храм в честь святого по повелению царя Мириана.

Георгий Победоносец стал символом единой Грузии и был помещен на герб страны.