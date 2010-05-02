Гиоргоба 2024: как отмечают день Георгия Победоносца в Грузии?

Гиоргоба в Грузии в 2024 году приходится на субботу. Расскажем, что это за праздник, как он связан с Георгием Победоносцем и почему почитаемый святой имеет особое значение для Грузии.

День Георгия Победоносца (Гиоргоба) в Грузии считается важнейшим праздником. В памятную дату даже неверующие объединяются вокруг святого – одного из главных символов страны.

Что за праздник Гиоргоба в Грузии?

Святой Георгий Победоносец считается небесным покровителем в Грузии. Согласно религиозному преданию, Святая Нино, христианская просветительница страны, основала праздник Гиоргоба еще в 4 веке. Предполагается, что она была родственницей Георгия Победоносца и особо почитала святого, поэтому решила увековечить его память.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник отмечается дважды в год – весной и осенью. В эти дни все действующие церкви Грузии проводят праздничные службы в честь святого.

Какого числа празднуется Гиоргоба в Грузии?

Праздник Георгия Победоносца празднуется 6 мая (23 апреля по старому стилю) и 23 ноября (10 ноября по старому стилю). Первый раз – в память его кончины, второй – в память колесования святого. Ноябрьская дата отмечается только в Грузии и имеет статус официального праздника и выходного. В 2024 году он приходится на субботу.

Георгий Победоносец биография

О фрагментах жизни Святого Георгия можно узнать из византийского жития. Согласно ему, Георгий Победоносец родился во второй половине 3 века в Каппадокии (современная Турция). Считается, что его двоюродной сестрой была Святая Нино. В молодом возрасте он поступил на службу в армию, где дослужился до главнокомандующего.

© Фото: Музей искусств Грузии в Тбилиси

Тогда же в Римской Империи начались гонения на христиан, которые также коснулись молодого воина. Георгий отрекся от императора, после чего тот приказал будущему святому отказаться от Христа и в ином случае пообещал ему смерть с мучениями. Победоносец предпочел сохранить веру, за что был подвержен жестоким пыткам – распятию на колесе и нахождении в печи с раскаленной известью. По итогу, его обезглавили в возрасте 30 лет и похоронили в городе Рамле. Позднее его тело по приказу императора Константина перенесли в храм, построенный в честь святого, в городе Лиде.

© Фото: Wikimedia Commons, Ricardo André Frantz, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Победоносное имя Георгий получил благодаря упорной борьбе и духовной победе над мучителями, а также за помощь людям в опасности уже после смерти.

Святой Георгий в Грузии

Согласно местным преданиям, почитание Георгия Победоносца в Грузии началось с равноапостольной Нино в начале 4 века. По свидетельству Арсения Икалтоэли - духовного отца и учителя царя Давида Агмашенебели (Строителя), она была двоюродной сестрой святого. Именно от нее народ узнал о его мученической смерти.

Первый храм в честь Святого Георгия был воздвигнут в Грузии в 335 году по повелению царя Мириана. Его построили на месте погребения Святой Нино. Массово строить церкви в честь Георгия Победоносца начали с 9 века.

© Фото: Wikimedia Commons, Zangala, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Святому посвящены многочисленные чудотворные иконы с символическим смыслом. Воин убивающим копьем змея (дракона) имеет значение победы добра над злом. Также он - покровитель воинов, земледельцев, пастухов и путников. Молитвы ему возносят для избавления от демонических сил. Георгий Победоносец часто покровительствовал грузинским воинам и царям в битвах, согласно местным легендам. Помимо этого, он изображался на гербе царей Багратионов в качестве защитника.

Георгий Победоносец – символ единой Грузии, ее защитник и покровитель. Воин, убивающий змея, изображен на государственном гербе страны. Его расположили на красном щите, который держат золотые львы. Под ним находится лента с надписью «Сила в единстве».

© Фото: сайт парламента Грузии

О популярности святого также говорит то, что имя Георгий (Гиорги) в Грузии считается одним из самых популярных в стране.

Еще в 2013 году в Грузии появился бренд вина Giorgoba, названный в честь праздничных дней Святого Георгия.