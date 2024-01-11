Вестник Кавказа

Грузинская православная церковь поддержит выбор в пользу мира

Церковь Святого Христа Всеспасителя
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская православная церковь выступила с заявлением перед выборами. Церковь поддержит выбор народа, который принесет стране мир.

Грузинская православная церковь заявила о неприсоединении к какой-либо политической стороне в свете предстоящих парламентских выборов в стране, сообщается в заявлении Патриархии. 

"Грузинская православная церковь, как величайший объединитель и радетель нашей страны и народа, не может быть представлена как политическая сторона" 

– Патриархия 

При этом в ГПЦ подчеркнули, что рассчитывают на выбор народа, который будет способствовать миру и укреплению традиционных ценностей.  

Напомним, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.

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