Грузинская православная церковь поддержит выбор в пользу мира

Грузинская православная церковь выступила с заявлением перед выборами. Церковь поддержит выбор народа, который принесет стране мир.
Грузинская православная церковь заявила о неприсоединении к какой-либо политической стороне в свете предстоящих парламентских выборов в стране, сообщается в заявлении Патриархии.
"Грузинская православная церковь, как величайший объединитель и радетель нашей страны и народа, не может быть представлена как политическая сторона"
– Патриархия
При этом в ГПЦ подчеркнули, что рассчитывают на выбор народа, который будет способствовать миру и укреплению традиционных ценностей.
Напомним, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.