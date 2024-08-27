Вестник Кавказа

Грузинская Православная церковь останется независимой – "Мечта"

Храм в Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Идея сделать православие официальной религией Грузии не ставит целью ограничить независимость Грузинской Православной церкви (ГПЦ), заявили в правящей "Грузинской мечте".

Власти Грузии вовсе не стремятся лишить ГПЦ независимости, заверил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.

Комментируя предложение закрепить статус православия как государственной религии, политик пояснил, что начиная с недавнего времени ГПЦ оказалась под градом нападок, поэтому руководство страны решило проконсультироваться по этому поводу с Патриархией.

"Разговор касается только укрепления позиций Грузинской Православной Церкви в Конституции, должного и полного признания ее роли в истории Грузии, грузинского народа, нашего существования"

– Миканадзе

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