Грузинская Православная церковь останется независимой – "Мечта"

Идея сделать православие официальной религией Грузии не ставит целью ограничить независимость Грузинской Православной церкви (ГПЦ), заявили в правящей "Грузинской мечте".
Власти Грузии вовсе не стремятся лишить ГПЦ независимости, заверил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе.
Комментируя предложение закрепить статус православия как государственной религии, политик пояснил, что начиная с недавнего времени ГПЦ оказалась под градом нападок, поэтому руководство страны решило проконсультироваться по этому поводу с Патриархией.
"Разговор касается только укрепления позиций Грузинской Православной Церкви в Конституции, должного и полного признания ее роли в истории Грузии, грузинского народа, нашего существования"
– Миканадзе