Православие может стать государственной религией Грузии

Патриархия Грузии подтвердила заявление оппозиции о желании "Грузинской мечты" сделать православие государственной религией. Эта инициатива обсуждается с участием епископов.

Правящая партия "Грузинская мечта" хочет сделать православие государственной религией, подтвердил глава службы по связям с общественностью Патриархии республики Андриа Джагмаидзе. До этого эту информацию распространяли оппозиционные медиа страны.

"В последнее время мы видим, что власти проводят линию по защите национальных ценностей и традиций. Также проводят мирную политику и многое делают для Церкви, поэтому и это предложение мы должны рассматривать в том контексте, что власти хотят еще большего укрепления роли и статуса Церкви"

- Андриа Джагмаидзе

Он добавил, что два дня назад состоялась встреча епископов, однако из-за того, что она собралась незапланированно, не все участники смогли на ней присутствовать. Продолжение обсуждения инициативы "Грузинской мечты" наметили на 29 августа.

Признание православия государственным верованием – то самое изменение в конституцию, суть которого "Грузинская мечта" не могла раскрыть в рамках заявления 20 августа. В тот же день партия власти объявила о том, что ей необходимо набрать большинство мест в парламенте на предстоящих в октябре выборах, чтобы реализовать все намеченные изменения.

Ранее ходили слухи, что невысказанное в заявлении изменение касается интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, однако премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе опроверг эту информацию.