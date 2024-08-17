Вестник Кавказа

Грузинский царь Ираклий II обзаведется памятником в Тбилиси

Храм в Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Пространство столицы Грузии около МВД украсит памятник царю Ираклию II. Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе.

Грузинская столица получит новый памятник. Он будет посвящен царю Ираклию II, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Место постановки монумента уже нашли. Его планируют расположить на Кахетинском шоссе недалеко от здания МВД. Он будет выполнен по эскизу творца Мераба Мерабишвили.

Грузинский премьер пояснил, почему фигура именно Ираклия II выбрана в качестве памятника.

"Его самопожертвование и мудрость сохранили христианскую идентичность Грузии, которая является неотъемлемой частью нашей европейской идентичности. И долг правительства – воздать дань уважения истории Грузии и всем ее героям"

- Ираклий Кобахидзе

Ираклий II был грузинским царем с 1762 по 1798 годы. Именно при нем Грузия и Россия подписали "Георгиевский трактат" (1783), который сыграл большую роль в установлении отношений между двумя странами.

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