Отдых в Грузии 2024: как добраться из Тбилиси в Хевсурети и Шатили

Это не самая легкая поездка из-за больших расстояний и дорожных условий, но горы Хевсурети и средневековые села-крепости стоит увидеть. Расскажем обо всех способах добраться в Шатили из Тбилиси: на чем доехать, сколько времени это займет, сколько это будет стоить, когда лучше ехать и чего ждать от путешествия в Хевсурети на автомобиле.

Хевсурети и Тушети - это два самых отдаленных и впечатляющих горных региона Грузии, но дорога в Хевсурети более доступная и спокойная, чем в Тушети. Поэтому если хочется покорить дальние рубежи Грузии, сначала лучше выбрать Шатили - центральное село Верхнего Хевсурети, откуда удобно исследовать высокогорье северо-востока страны.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать от Тбилиси до Шатили?

Село Шатили расположено в 150 км к северо-востоку от Тбилиси. В Хевсурети можно добраться только по горной дороге, пересекающей перевал Датвиджвари ("Медвежий крест") на высоте 2600 метров над уровнем моря.

Время в пути от Тбилиси до Шатили растягивается сильнее, чем показывают навигаторы: до Шатили от Тбилиси можно добраться минимум за 4 часа, плюс время, необходимое для выезда из центра города, в зависимости от пункта отправления. И это не включая остановки, которые наверняка захочется сделать.

Примерное время в пути до Хевсурети:

От Тбилиси до села Корша: 2 часа 15 минут

От Корша до перевала Датвисджвари: 50 минут

От перевала Датвисджвари до села Шатили: 1,5 часа

От Шатили до села Муцо: 45 минут

От Муцо до села Хонисчала: 20 минут

Когда дорога в Хевсурети открыта?

Из-за большой высоты и сильных снегопадов дорога в Верхнюю Хевсуретию зимой недоступна. Дорога в Шатили открыта только в теплые месяцы, примерно с середины июня до позднего сентября. Безопаснее всего выбирать для путешествия июль и август, когда меньше вероятность осадков. Например в 2024 году дорога в Шатили открылась в середине июня, а маршрутки начали туда ходить уже с 17 июня. Не стоит ехать в Хевсурети после сильных дождей, в этой местности бывают оползни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой автомобиль выбрать для поездки в Шатили?

В Хевсурети стоит ехать на полноприводном автомобиле с высоким клиренсом. И хотя до Корши можно вполне добраться на седане, чтобы преодолеть перевал и попасть в Шатили и Муцо, понадобится что-то более надежное.

Какое состояние дороги в Шатили?

Хотя дорога в Шатили намного менее опасна, чем дорога в Тушети, здесь тоже есть свои проблемы. Состояние ведущей к Шатили дороги варьируется от ровного асфальтового покрытия до ухабистой и грунтовой. Первая часть дороги ведет из Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. Этот участок дороги хорошо обслуживается и здесь легко ориентироваться. Вместо того чтобы продолжать движение по Военной дороге в сторону Степанцминды, нужно свернуть в Жинвали, чтобы следовать вдоль восточной части Жинвальского водохранилища. Дорожные условия по пути из Жинвали в Коршу нормальные, но после Корши дорога становится круче по мере приближения к перевалу Датвисджвари. По обе стороны перевала дорога извилистая и узкая. На большей части дороги есть заграждения, но есть большие участки, где надо быть очень осторожным. Дорога между Шатили, Муцо и селом Хонишала сложная, но не такая крутая.

От Жинвали до Корши: в основном ровная, асфальтированная дорога с четкой разметкой, есть неровные участки и выбоины по мере приближения к Корше, но небольшие;

От Корши до Рошки: дорога на этом небольшом участке требует внедорожника, но там ведутся работы, поэтому в будущем ожидается улучшение;

От Корши до перевала Датвисджвари: в какой-то момент дорога из бетонной переходит в грунтовую, а также постепенно становится все круче по мере приближения к перевалу. Некоторые участки дороги узкие и ухабистые.

От перевала к Шатили: грунтовая дорога, местами узкая и ухабистая, с обрывом с одной стороны;

Из Шатили в Муцо: грунтовая дорога, но более ровная и широкая, чем около перевала;

Из Муцо в Хонишалу и Ардоти: довольно ухабистая грунтовая дорога. В этом месте есть переправа через реку, там есть только пешеходный мост, за которым следует крутой спуск в Хонишалу.

Как добраться в Шатили из Тбилиси: 4 варианта

Маршрутка из Тбилиси в Шатили - самый дешевый вариант

С середины июня до конца сентября между Тбилиси и Шатили ходит общественный транспорт. Маршрутки отправляются с автостанции Дидубе дважды в неделю, оттуда же, что и маршрутки в Мцхету и Степанцминду. Обратные рейсы также осуществляются два раза в неделю от берега реки около Нового Шатили. Расписание в 2024 году выглядит следующим образом:

Из Тбилиси в Шатили: 10:00 в среду и субботу;

Из Шатили в Тбилиси: 12:00 в четверг и воскресенье.

В одну сторону проезд стоит 30 лари с человека в 2024 году. Время в пути составляет около 4,5-5 часов в зависимости от пробок в городской черте и количества остановок, которые делает водитель. В качестве маршруток выступают грузовики Mercedes-Benz Vario 614D, у которых сзади и под сиденьями есть место для некоторого багажа. Если есть багаж, стоит приезжать заранее, чтобы гарантированно его разместить. Но даже и без багажа стоит приехать за полчаса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Билеты можно купить в кассе или заплатить водителю напрямую, понадобятся наличные лари. Интересно, что можно как бы забронировать себе место за несколько дней у водителя. В том числе и на обратный путь. На маршрутке можно добраться и до любого села, предшествующего Шатили.

Чтобы из Шатили поехать в Степанцминду, а не обратно в Тбилиси, можно выйти из маршрутки на шоссе в Жинвали и поймать маршрутку, идущую на север из Тбилиси. Обычно они проезжают Жинвали каждые час-полтора в течение дня. Но если нет свободных мест, маршрутки не остановятся. В Казбеги из Жинвали ехать около 2 часов, а из Жинвали в Телави - около 3,5 часов.

Частный водитель

Чтобы путешествовать с комфортом и иметь возможность останавливаться в любое удобное время, можно заказать трансфер в Хевсурети или обратно (от $140). Можно нанять водителя на несколько дней, чтобы объездить весь регион.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Организованный тур из Тбилиси

В качестве однодневной поездки из Тбилиси Шатили плохо подходит, но можно выбрать экскурсионный тур на два или больше дней (от $140).

Аренда автомобиля

Этот вариант подойдет только уверенным водителям, которые имеют опыт езды по бездорожью и знакомы с условиями вождения в горах Грузии.

При этом не все местные компаний по прокату разрешат использование их автомобилей для поездки в Шатили. В Хевсурети нет заправок, поэтому необходимый объем топлива нужно взять с собой. Перед перевалом в Барисахо есть автосервис. На протяжении большей части поездки нет мобильной связи. Кроме того, необходимо перепроверять погодные условия перед тем, как отправиться в путь.