Как посетить Шатили - средневековую крепость в горах Грузии?

Хотя в горной Грузии много красивых сел, Шатили с группой прижавшихся друг к другу каменных башен не похоже ни на одно другое место. Здесь можно увидеть и удивительные пейзажи, и интересные архитектурные памятники. Где находится Шатили, как туда добраться, когда ехать, где остановиться на ночлег и обе, а также что там посмотреть и насколько это безопасно?

Это отличный вариант для поездки из Тбилиси. Наряду с близлежащим Муцо Шатили - это выдающийся пример села с соединенными между друг другом башнями, образующими единую оборонительную линию. Всего в Шатили находится более 60 жилых и оборонительных башен, некоторые из них были восстановлены. Интересно, что создатели знаменитого тбилисского дома с мостами на плато Нуцубидзе вдохновились архитектурным обликом Шатили и дали жилому комплексу такое название. Село Шатили стало кандидатом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2007 году. Люди здесь в основном живут в Новом или Нижнем Шатили, расположенном в долине.

© Фото: travelgeorgia.ru

Где находится Шатили?

Шатили - это главный населенный пункт в историческом грузинском регионе Хевсурети, расположенном на северо-востоке страны. Шатили лежит на склонах Главного Кавказского хребта, примерно в 150 км к северу от Тбилиси. Территориально село входит в Душетский муниципалитет, это край Мцхета-Мтианети. Шатили лежит на высоте 1450 метров над уровнем моря около реки Аргуни и ее притока Шатилисцкали, а граница с Итум-Калинским районом Чечни проходит буквально в нескольких километрах. В этих местах раскинулась территория национального парка Пшав-Хевсурети.

Когда лучше ехать в Шатили?

Для поездки в Шатили стоит выбирать время с конца июня по середину сентября. Сюда не доехать не только зимой, но даже с ноября по май это может быть проблематичным (в зависимости от погодных условий). Стоит выбирать сухую погоду. Из-за однодневных туров в выходные в селе собирается ощутимое количество людей, поскольку Шатили не очень большое. Поэтому если хочется уединения, лучше выбрать будний день.

Но если наоборот хочется праздника, то можно поехать в Шатили на Шатилобу, которую отмечают в конце августа или в первые/вторые выходные сентября. Во время этого праздника проводятся скачки и другие традиционные мероприятия. Несколько лет назад в Грузии начали праздновать фестиваль "Дни гор", в Шатили он тоже проходит. Например, в этом году он проводился в высокогорных регионах Грузии в середине июля.

© Фото: travelgeorgia.ru

Как добраться до Шатили?

Чтобы добраться до Шатили из Тбилиси через перевал Датвисджвари или Медвежий крест, потребуется примерно 4 часа. Поэтому в качестве однодневной поездки из столицы Шатили будет довольно утомительным вариантом. Лучше остановиться в Хевсурети хотя бы на одну ночь.

Самый безопасный и эффективный вариант - нанять опытного частного водителя, знает местность и который довезет до Шатили, попутно останавливаясь у других достопримечательностей Хевсурети.

Тем, кто хочет доехать до Шатили самостоятельно, понадобится автомобиль с полным приводом и высоким клиренсом. Но не все компании, занимающиеся сдачей в аренду автомобилей в Тбилиси, разрешают использовать их машины для горных дорог, поэтому этот момент нужно заранее уточнить.

С июня по сентябрь между Тбилиси и Шатили дважды в неделю ходит маршрутка от автостанции Дидубе. Но поехать с экскурсионной группой будет намного комфортнее.

Где остановиться в Шатили?

В Шатили самый большой выбор отелей и гостиниц среди других сел Хевсурети. Самые популярные места для размещения - это Ethnic Hostel (от 4800 рублей за ночь в августе) и Front Castle (от 6200 рублей за ночь), о них туристы отзываются лучше всего. Но есть гостиницы и подешевле, примерно от 2000 рублей за ночь - Twins Shatili, Dahca Guesthouse, Doxturi's sakhli и Green House. В некоторые отели можно зайти и заказать обед, не останавливаясь, например, Sulphoni, поскольку мест, где поесть в Шатили не очень много: кафе Firefly и Shatili Terrace. Здесь стоит обязательно попробовать толченый с сыром картофель кусербо. Во всех гостевых домах и кафе есть WIFI, но качество соединения варьируется.

© Фото: travelgeorgia.ru

Безопасно ли ехать в Шатили?

Для посещения Шатили не требуется получать специальные разрешения, хотя граница с РФ не так далеко. Несмотря на определенную удаленность, Хевсурети это довольно популярное направление для внутреннего туризма. Особенно по выходным сюда любят приезжать на отдых жители Грузии. Но к местным дорогам стоит относиться с осторожностью, здесь случались аварии и ехать стоит в хорошую погоду, а не когда дороги размыло дождем. Сами дороги здесь также находятся в разном состоянии: где-то асфальт, где-то гравий, а в некоторых местах - горный серпантин.

Что нужно знать при посещении Шатили?

Чтобы посмотреть Шатили нужен один день, но в Хевсурети в целом стоит ехать на 2-3 дня.

В Шатили придется много ходить по тропам различной степени рельефности, так что понадобится удобная обувь.

В селе нет магазинов и аптек, а также банкоматов. Поэтому нужно запастись наличными деньгами.

Хотя в Хевсурети мобильная связь есть не везде, в Шатили ловит оператор Magti, также есть WIFI в отелях и кафе.

Поскольку в Шатили есть гидроэлектростанция, в гостевых домах есть горячая вода и электричество.

© Фото: travelgeorgia.ru

Что посмотреть в Шатили?

Шатили - небольшое село, которое можно осмотреть всего за несколько часов, но для более тщательного изучения, включая неспешный обед в местном кафе, на село стоит выделить целый день. Шатили расположен на северном берегу реки Аргуни, через которую перекинуты несколько мостов, однако мост, соединявший главную дорогу с селом, в этом году смыло. Перебраться через реку на автомобиле можно по другому мосту, но сначала лучше проехать мимо, чтобы увидеть с другой стороны реки комплекс башен полностью, а потом вернуться. Несколько лет назад в Шатили открылся визит-центр Национального парка Пшав-Хевсурети, где можно получить информацию о местной культуре и туристических маршрутах.

Крепость: башни и деревянные мосты. Башни Шатили расположены на склоне, поэтому дорога постепенно идет все выше и выше, углубляясь в лабиринт арок, мостов и террас. Большинство башен пустуют, в некоторых отсутствуют двери, так что их можно осмотреть изнутри. Обычно жилые башни имели от 2 до 4 этажей, причем скот содержался под жилыми помещениями. Более новые башни (датируемые XVII–XVIII веками) можно узнать по наличию бойниц в стенах, предназначенных для размещения орудий. В старых башнях их нет. На камнях некоторых башен можно обнаружить гравировку фамилий и дат. Очень интересная деталь - это деревянные и каменные мосты, соединяющие башни. Это позволяло жителям быстро перемещаться между башнями и входить и выходить из деревни, не спускаясь на главную улицу.

Церковь Благовещения. Сразу за последней башней за кафе Firefly на возвышении стоит небольшая каменная церковь. Церковь Благовещения в Шатили была построена относительно недавно, не более 10 лет назад. На территории около церкви есть кладбище и несколько святилищ.

Анатори. Некрополь Анатори, который называют "городом мертвых, расположен между Муцо и Шатили, поэтому его можно посетить по пути. На его посещение понадобится не более 20 минут, но история этого места ужасает. Могильники - это все, что осталось от некогда процветающего села, расположенного на противоположной стороне долины. По местному преданию Анатори опустело из-за эпидемии чумы, которая унесла с собой почти всю общину. Заболевшие сознательно уходили в склепы и находились там до своей смерти. Анатори находится примерно в километре от границы с Чеченской Республикой.

Муцо. Еще одно село-крепость расположено в 12 км к юго-востоку от Шатили. Подъем на самую высокую точку крепости и спуск вниз займут всего пару часов, поэтому даже если нет своей машины, в гостевом доме можно нанять водителя и съездить к этому еще более высокогорному селу.