Дома с мостами на плато Нуцубидзе: как посетить бруталистский символ Тбилиси

Комплекс многоэтажек на плато Нуцубидзе, который называют небесным мостом Тбилиси - позднесоветская архитектурная достопримечательность грузинской столицы. Расскажем, что нужно знать о посещении тбилисских домов с мостами: когда и кем комплекс был построен, как до него добраться, как перемещаться между зданиями и сколько это стоит.

Особую популярность этот образец бруталистской архитектуры приобрел несколько лет назад, завирусившись в соцсетях. Особенно это место подойдет тем, кому нравится позднесоветская архитектура и урбанизация.

Хотя многие архитектурные проекты брежневской эпохи в Тбилиси были предназначены для государственного использования, как, например, удивительное здание Министерства автомобильных дорог Грузии в стиле советского модернизма, или для получения образования, как кампус Промышленно-технического колледжа, эти дома с воздушным мостом были и остаются жилым комплексом.

Что такое тбилисский "небесный мост"?

"Небесный мост" Тбилиси на плато Нуцубидзе - это жилой комплекс в районе Сабуртало, его изюминка состоит в мосте между домами. Комплекс состоит из трех жилых блоков, расположенных на склоне холма на разной высоте и соединенных между собой металлическим пешеходным мостом. Жилой комплекс был спроектирован грузинскими архитекторами Отаром Каландаришвили и Гизо Поцхишвили, строительство велось с 1974 по 1976 год. Единственный в своем роде подобный жилой комплекс в Грузии на момент завершения строительства был передовым. Поскольку Нуцубидзе стоит на одном из холмов города, в этом районе более чистый воздух. Здесь проводился даже эксперимент по подаче теплых серных вод из источников, расположенных под Тбилиси, прямо в некоторые квартиры.

Почему такой необычный дизайн?

Поскольку дома построены в одной из самых высоких и неровных частей Тбилиси, архитекторам пришлось придумать такое решение, которое позволяло бы жильцам с легкостью перемещаться по местности. К тому же, единственный детский сад в округе располагается на самой высокой улице. И если в шахтерском городе Чиатура для облегчения навигации построили канатные дороги, в Нуцубидзе соединили воздушные мосты с лифтами. Три моста связаны со зданиями на 14 этаже (1 дом), 12 этаже (2 дом) и 10 (3 дом) этаже. Таким образом, этот комплекс включает в себя и жилье и уличное пространство.

Советский брутализм с грузинским уклоном?

Раньше этот жилой комплекс носил название Шатили. Это интересно, потому что Шатили - это одно из самых известных сел Хевсурети - горной местности, расположенной между Казбеги и Тушети. Дело в том, что некоторые каменные дома-башни в Хевсурети соединены деревянными и каменными мостами. Таким образом, архитекторы искусно вплели в свой бруталистский дизайн элементы традиционной грузинской архитектуры и культуры.

О чем нужно помнить во время посещения домов на плато Нуцубидзе?

Необходимо взять с собой точное количество денег для того, чтобы подняться на лифте. С одного человека за подъем и спуск получится две монеты по 20 тетри (это несколько российских рублей). За лифтами последние 18 лет присматривает грузинка Мзия.

Лучшие фотографии с точки зрения света здесь получаются между 15:00 и 17:00 летом, а зимой - c 13:00 до 15:00.

В жилом комплексе проживает довольно много людей, и хотя здесь никого не прогоняют, стоит вести себя уважительно. Поскольку дома сейчас не в лучшем своем состоянии, стоит ходить аккуратно, особенно по лестнице и желательно в закрытой обуви, поскольку могут встретиться разбитые стекла и строительный мусор. Но сами мосты между домами безопасны.

Как добраться до "Небесного моста" Тбилиси?

Жилой комплекс расположен в северо-западной части города, в районе Сабуртало, в 1-м микрорайоне, это примерно в 11 км от площади Свободы. Точный адрес первого корпуса, где находится вход в лифты - улица Шалвы Нуцубидзе, дом 213 (между домами 211 и 215, там еще полицейский участок).

Самый простой способ добраться до места - на метро, поскольку ближайшая станция "Государственный университет" находится в 450 метрах от локации, это 6 минут пешком. Эта станция конечная и находится на Сабурталинской линии метрополитена.

Также можно доехать на автобусах №326 и №347, остановка есть прямо у первого дома на улице Нуцубидзе.

Такси от площади Свободы сюда стоит около 15 лари.

Хотя исследовать эти здания в одиночку очень интересно, сюда можно поехать и с экскурсией, чтобы узнать больше об истории и архитектуре этого места.

Как перемещаться по домам с мостами в Тбилиси?

Сначала нужно добраться до первого дома, лифты расположены на первом этаже. Один предназначен для жильцов, он принимает специальный "проездной". А второй, расположенный в правом заднем углу, предназначен для публичного использования. В лифте есть ящик, куда кладут монеты, принимаются только 20 тетри, если положить другие, автомат может заклинить. В будущем планируется отремонтировать лифт и проезд будет стоить 50 тетри, так что на всякий случай стоит подготовить и такие монеты. Есть также лестница, по которой можно подняться наверх, но ворота, отделяющие лифтовые шахты от жилых коридоров заперты на замки. На воздушный мост не выйти с лестницы и из лифта для жильцов. Также можно дойти пешком или на автобусе № 347 до самого высокого здания и зайти в него с уровня улицы, пройти через три моста, а затем спуститься на лифте.