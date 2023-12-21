Грузинский "Стоунхендж": как посмотреть “Летопись Грузии”

На этой неделе скульптор-монументалист Зураб Церетели сообщил о намерении завершить одну из своих самых любимых, по его личному признанию, работ - мемориальный комплекс “Летопись Грузии”, который находится в Тбилиси. Расскажем, как добраться до монумента и чего ждать от посещения комплекса.

Хотя официальное название тбилисского мемориального комплекса звучит как “Летопись Грузии”, называют его по-разному: кто-то говорит “Хроники Грузии”, некоторые предпочитают “История Грузии”, а кто-то называет памятник грузинским "стоунхенджем". При том, что месторасположение у монумента отнюдь не центральное, это один из самых знаменитых современных скульптур Тбилиси. Расскажем, как добраться до “Хроник Грузии” и чего ждать от посещения комплекса.

"Летопись Грузии" была популярна не всегда, но в какой-то момент этот неоконченный памятник стал одной из самых популярных достопримечательностей Тбилиси, а его фотографии заполонили соцсети. Объяснить это можно монументальностью скульптурной композиции, впечатляющей своим масштабом и деталями, а также невероятными видами на город.

Что такое "Летопись Грузии"?

"Летопись Грузии" - это массивная скульптура из бронзы, меди и камня, воздвигнутая на холме в северной части Тбилиси. Монумент возвышается над Тбилисским морем - самым глубоким водохранилищем страны, созданным для снабжения города водой. Мемориальный комплекс спроектировал в 1981 году советский скульптор Зураб Церетели, который также создал статую Георгия Победоносца в центре площади Свободы и "Яблоко любви" во дворе Музея современного искусства, основанного им на проспекте Руставели.

Работа скульптора над "Летописью" началась в 1985 году и продолжалась до 2003 года, но памятник так и не был достроен. Теперь, почти 40 лет спустя, работы по завершению монумента близятся к концу. Памятник был воздвигнут в ознаменование двух важных годовщин: грузинской государственности тогда исполнилось 3 тысячи лет, а 2 тысячи лет назад в стране было принято христианство. Центральная часть скульптурной композиции состоит из 16 высоких колонн, каждая из которых украшена многофигурными рельефами.

Высота большинства колонн, покрытых бронзовыми и медными скульптурными рельефами, достигает 35 метров. На нижнем уровне колонн расположены панели с библейскими сюжетами. Средняя часть изображает важных персонажей грузинской истории, в том числе выдающихся монархов, дипломатов, поэтов и писателей. Самые верхние части рассказывают о важных грузинских традициях.

"Летопись" состоит не из одной лишь группы колонн, это настоящий скульптурный ансамбль. В него входит монументальная лестница, окруженная колоннами, а также несколько каменных свитков у входа, в которые вписаны важные события и даты из истории Грузии. В центре колонн находится символическая могила, посвященная всем прошлым царям Грузии, похороненным за пределами страны.

В северо-восточном углу скульптурной композиции стоит современная Церковь Благовещения, ее портал с металлическими барельефами украшен изображениями различных грузинских святынь. Стены и потолок церкви покрыты яркими фресками с библейскими сценами, выполненными в технике перегородчатой эмали.

Что нужно знать перед посещением "Хроник Грузии"?

По обе стороны от основной части монумента есть лестницы, по которым можно подняться на возвышение над ремесленными мастерскими. Там можно полюбоваться видами на Тбилиси: на юге открывается панорама Тбилисского моря, а в противоположной стороне - море из бетонных зданий.

С северной стороны памятника находится одноэтажное здание, в котором расположены мастерские по металлу и эмали. В этих мастерских команды мастеров работали над созданием бронзовых панелей для "Хроник" и над созданием фресок для интерьера церкви. В мастерские можно заглянуть через большие стеклянные окна или, если внутри кто-то есть, можно постучать в дверь и попросить осмотреться.

Как самостоятельно посетить “Хроники Грузии”?

Есть несколько вариантов посещения “Летописи Грузии”: с экскурсией, на такси или общественном транспорте.

Этот памятник часто попадает в индивидуальные или групповые обзорные экскурсии по Тбилиси или экскурсионные туры в Мцхету.

Перед памятником есть небольшая парковка для тех, кто приезжает на собственном или арендованном транспорте.

Такси до "Хроник Грузии" от площади Свободы стоит примерно 12-15 лари, в зависимости от пробок дорога займет 10-20 минут. Также такси к холму можно заказать и от метро "Грмагеле", короткая поездка будет стоить около 5 лари.

Хоть мемориал и находится далеко от Старого Тбилиси, расположение в оживленном жилом районе позволяет добраться к нему на общественном транспорте без лишних хлопот:

Для начала нужно доехать по красной линии метро до станции "Грмагеле", от площади Свободы поездка займет примерно 15 минут. От метро нужно перейти дорогу к автобусной остановке и сесть на автобус № 360, который обычно ходит каждые 15 минут, начиная с 6:30 утра до 22:00. Это будет считаться как проезд с пересадкой (общая стоимость проезда составит 1 лари). Расплачиваться нужно специальной транспортной картой Тбилиси.

Автобус следует на северо-восток, а затем поворачивает и идет вдоль берега водохранилища, около 20 минут в дороге. Выйти из автобуса нужно на остановке, которая на Яндекс картах обозначена как "Кадетский корпус". Оставшуюся часть пути (около 850 метров) придется преодолеть пешком по главной дороге или по тропинке и лестнице, на это уйдет 10-15 минут.

Когда лучше посещать “Хроники Грузии”?

"Летопись Грузии" - это памятник под открытым небом, посещение которого абсолютно бесплатно и доступно в любое время, включая праздники и ночные часы, так как ворот там нет. Фасад памятника обращен на запад, поэтому для красивых фотографий его можно посетить около или после полудня, когда хорошее освещение и положение солнца.

Но полдень в выходные и праздники это наиболее популярное время для посещения, поэтому, если в теплое время года хочется посетить это место в относительном одиночестве, стоит встать пораньше и отправиться туда утром, до прибытия туристических автобусов. Также интересно посетить "Летопись" в темное время суток, когда основная часть памятника освещена: с наступлением темноты это место приобретает совершенно другой вид. Церковь и мастерские открываются не раньше 10 утра.

Что посмотреть рядом с "Летописью Грузии"?

Рядом с мемориальным комплексом находится Тбилисское море, это популярное среди местных жителей место для прогулок. На этом огромном водохранилище есть пляжи, аквапарк, летом здесь работают пляжные кафе, прокат лодок и катамаранов. Вокруг водохранилища проложена новые дорожки, пешеходная и велосипедная, неподалеку есть дендропарк. На дороге, ведущей к памятнику, есть небольшое придорожное кафе с каменными барельефами советской эпохи.