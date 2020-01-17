Юбилей монументалиста: 90 лет Зурабу Церетели

Зураб Церетели известен как скульптор, масштабные композиции которого установлены в разных странах. Его живопись, графика, шелкография представлены во многих музеях и галереях. Расскажем, как Церетели стал художником, у кого учился, какие работы считает самыми важными, почему создал музеи современного искусства.

Почему Зураб Церетели выбрал изобразительное искусство?

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси в семье инженера-строителя и интерес к рисованию проявлял с детства. Одним из самых ярких впечатлений того времени он называет подаренные родителями цветные карандаши.

И я стал рисовать — особенно много рисовал природу, учился передавать первые впечатления в рисунке

— Церетели.

Первым учителем мальчика стал брат матери художник Георгий Нижарадзе, который жил по соседству. В его доме Зураб познакомился с Давидом Какабадзе, Иосифом Шарлеманем, Серго Кобуладзе и другими известными грузинскими художниками.

Дядя подарил мольберт и кисти — ​до сих пор их храню. Вообще он сыграл большую роль в моей жизни. Много работал на природе, брал меня с собой

— художник.

Первый рисунок Зураб сделал в зоопарке, куда его привел Нижарадзе.

Я рисовал, а дядя смотрел, но ничего не говорил: не мешал. Он просто следил, чтобы понять, куда идут моя рука, мои мозги, и старался, чтобы я самое первое впечатление правильно передавал

— Церетели.

В 1952 году он поступил в Тбилисскую государственную академию художеств, среди его наставников был Василий Шухаев, знаменитый живописец Серебряного века. В 1958 году дипломная работа Церетели "Песнь о Тбилиси" была отклонена из-за "формализма" — диплом на "отлично" он защитил другой работой, написанной за неделю. После окончания академии Церетели работал художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии, а потом возглавил монументальную секцию Союза художников республики. Во второй половине 1960-х он стал главным художником курортов Грузии: оформлял курортные комплексы в Пицунде, Боржоми, других городах. В 1967 году в Тбилиси состоялась первая персональная выставка художника, тогда же он получил первое почетное звание – "Заслуженный художник Грузинской ССР".

Знакомство с Пабло Пикассо и Марком Шагалом

В середине 1960-х Церетели совершил первую зарубежную поездку — в Париж и пробыл там несколько месяцев: учился живописи, познакомился с Шарлем де Голлем, многими другими известными людьми. В их числе — Пабло Пикассо и Марк Шагал, которые, по словам художника, повлияли на него "своим индивидуальным отношением к творчеству".

В СССР учили так, чтобы все были друг на друга похожи. Считалось, что если ты живописец, то занимайся только живописью, если скульптор — скульптурой. И когда я познакомился с Пикассо и Шагалом, я увидел: они, живописцы, делают и скульптуру, и графику, используют в работе самые разные материалы. Это меня вдохновило и убедило в правильности моего пути

— художник.

Главный художник МИД СССР

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все 1970-е годы Церетели был главным художником министерства иностранных дел СССР, занимался художественным оформлением зданий советских посольств в разных странах и в рабочих поездках в Японию, Португалию, Сирию, Норвегию, Францию, США, Бразилию, по собственному признанию, "прошел хорошую школу".

Знакомство с современным западным искусством и архитектурой помогало поддерживать творческий тонус

— Церетели.

Особенно запомнилась художнику Бразилия — там он увидел "многие вещи, которые были запрещены" в Советском Союзе.

Главный художник Олимпиады в Москве

Церетели был главным художником XXII Олимпийских игр, которые проходили в Москве летом 1980 года. Он участвовал в создании 12 объектов, среди которых гостиничный комплекс "Измайлово", был отмечен Государственной премией СССР, награжден орденом Дружбы народов, стал народным художником СССР.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Российской академии художеств и создатель музеев

В 1997 году Церетели избрали президентом Российской академии художеств, и на этом посту он остается до сих пор. В 2007 году праздновалось 250-летие РАХ, этот юбилей по предложению художника был внесен в летопись памятных дат ЮНЕСКО, отмечаемых во всем мире. Скульптору принадлежит инициатива создания масштабных музейных проектов. В 1999 году он открыл первый в России Московский музей современного искусства, стал его директором и передал в ММСИ на Петровке личную коллекцию произведений искусства XX века. Свое решение Церетели объясняет так:

В Рио-де-Жанейро увидел Музей современного искусства и загорелся идеей создать нечто подобное у нас.

А в 2012 году при его содействии Музей современного искусства появился и в Тбилиси.

Самые известные работы Церетели

монумент "Дружба навеки", который был открыт на Тишинской площади в Москве в 1983 году в честь 200-летия подписания Георгиевского трактата;

монумент "Разрушить стену недоверия", установленный в Лондоне в 1989 году;

монумент "Добро побеждает зло", открытый перед зданием ООН в Нью-Йорке в 1990 году;

скульптурное оформление мемориального комплекса, открытого на Поклонной горе в Москве в 1995 году.

Церетели – создатель памятного знака, посвященного жертвам теракта в Беслане. Скульптурная композиция была установлена в 2010 году в Москве на площади перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в Аланском подворье.

В 2018 году отмечалось 100-летие со дня рождения Александра Солженицына. 19 декабря в Кисловодске, на родине писателя, был открыт его памятник, созданный Церетели.

Это образ, а не натуралистичное изображение внешности. Солженицын видел, как я работаю над набросками, и когда я показал ему окончательный вариант, ему очень понравилось. Он был нашим современником и вместе с тем не от мира сего. Это образ скорее иконический

— скульптор.

24 декабря 2018 года в столице Грузии состоялось открытие памятника Александру Грибоедову работы Церетели. Он установлен в Тбилисском государственном русском драматическом театре, который носит имя русского дипломата и драматурга.

В Грузии относятся к Александру Грибоедову с особым трепетом. И для меня это очень важная фигура

— Церетели.

Для самого Церетели важнейшие работы — памятник "Летопись Грузии" в Тбилиси и скульптурная композиция "Аллея правителей России" в Москве.

Я одинаково люблю и Россию, и Грузию. Также и работы эти для меня равнозначны

— скульптор.

Некоторые произведения народного художника России, например, памятник Петру I в центре Москвы, вызывали споры, появлялись критические отзывы в СМИ. Подобные обсуждения Церетели комментирует так:

Необъективные высказывания или неграмотная пресса — все это для меня пустое. Это для меня реклама.

Творчество художника отмечено почетными званиями и наградами разных стран. Так, Церетели является лауреатом государственных премий России и Грузии. Он – полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством", удостоен французских орденов Почетного легиона, Искусств и литературы, грузинского ордена Чести, азербайджанского ордена "Дружба".