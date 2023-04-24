Как посетить Муцо - удивительное село-крепость горной Грузии?

Село-крепость Муцо можно назвать одной из самых невероятных архитектурных достопримечательностей северо-восточной Грузии. Посещение высокогорного села Муцо станет изюминкой любого маршрута по северо-восточной Грузии. Расскажем, где находится Муцо, чем интересно это село, как туда добраться, когда лучше ехать и что там посмотреть.

Поднявшись к средневековым каменным башням, возвышающимся над речной долиной, вы увидите впечатляющую картину Кавказских гор.

Где находится Муцо?

Село Муцо находится в исторической области Грузии Хевсурети, которая по современному административному делению входит в край Мцхета-Мтианети, а точнее в Душетский муниципалитет. Село расположено на высоте 1880 метров над уровнем моря на северо-востоке страны недалеко от границы с Чеченской Республикой. Муцо лежит на склоне горы высоко над рекой Андаки в Ардотском ущелье. Муцо находится в 12 км от Шатили - более крупного хевсурского поселения.

Чем интересно село Муцо?

Село, которое раньше называли не Муцо, а Муцу, состоит примерно из трех десятков зданий, в том числе жилых и военных башен, а также погребальных склепов и святилищ. Село было заселено с X века. Легенда гласит, что жители Муцо были охотниками и воинами, почитавшими икону Архангела Бролискало. Долгое время Муцо был самой неуязвимой крепостью на северо-восточной границе Грузии: его жилые башни связаны между собой, образуя единую линию обороны.

На сегодняшний день в Муцо проживает только одна семья и то не весь год. Поскольку считается, что из-за этого село находится под угрозой исчезновения, 10 лет назад было решено его восстановить. В 2014 году начался проект по реконструкции башен, спустя 5 лет эти усилия по защите культурного наследия принесли Муцо премию Europa Nostra.

Когда лучше посещать Муцо?

Село Муцо и Хевсурети в целом можно посещать только в летние месяцы. Дороги к высокогорным селам зимой закрыты, и приехать примерно с ноября по май сюда невозможно. Даже семьи, проживающие в Хевсурети на зиму уезжают в низины, чтобы не оказаться отрезанным от мира. Лучше всего ехать Муцо в период с конца июня по середину сентября. Но даже в конце июня здесь могут быть не слишком благоприятные погодные условия, так что вернее всего будет выбрать для поездки июль или август. Поскольку в этом регионе бывают оползни, ехать в дни после сильного дождя не стоит.

Как добраться до Муцо?

Единственный способ добраться до Муцо - это по дороге из сел Шатили и Корша через перевал Датвисджвари (Медвежий крест). Маршрутки, в том числе и из Тбилиси, ходят только до села Шатили, поэтому, если нет собственного или арендованного автомобиля (внедорожника с высоким клиренсом), нужно найти частного водителя. Также сюда можно отправиться с экскурсионной группой.

Муцо находится примерно в 45 минутах езды на машине от Шатили, а в целом дорога от Тбилиси до Муцо займет около 5 часов. По дорогам в Хевсурети передвигаться проще, чем в Тушети, но все равно водитель должен быть опытным и нужно выбрать день с хорошими погодными условиями. Если брать машину в Грузии напрокат, нужно помнить, что не все компании готовы предоставлять автомобиль для поездок в высокогорные регионы.

Что нужно помнить при посещении Муцо?

Хотя это село находится не так далеко от границы с Россией, для посещения Муцо не требуется специальных разрешений, а пограничный пункт находится сильно выше.

В Муцо нет гостевых домов или отелей, остановиться на ночлег лучше в селе Шатили, но варианты размещения есть также в селах Хонишала и Ардоти.

На посещение Муцо стоит выделить около 2 часов: на подъем до самой высокой точки уйдет около часа (с остановками на фото), а спуск займет примерно 40 минут. Во время подъема не стоит сильно отвлекаться от обозначенной тропы, там много обрывов.

В Муцо есть кафе, где есть Wi-Fi, но телефонной связи в этом селе нет. В кафе принимают только наличные деньги, там же есть парковка, в целом цены высокие, поэтому в поездку стоит дополнительно захватить снеки и воду.

Что посмотреть в Муцо?

В отличие от Шатили, где башни находятся на уровне дороги, Муцо возвышается на скале над рекой. Подняться к селу можно по крутой пешеходной тропе вверх, есть указатели. Хотя интереснее всего крепость смотрится издалека, подняться к башням определенно стоит, но нужно быть осторожным. Каменные башни в Хевсурети более короткие и крепкие, чем в Сванети. Их высота колеблется от двух до четырех этажей. Как и в Сванетии, башни в Муцо были построены как для жилья, так и в оборонительных целях. На первых уровнях жилой башни обычно был скот, а жилые помещения располагались выше.

Склепы. Начав подниматься от дороги, сначала путешественники попадают на пологий участок. Сначала тропа зигзагом поднимается по склону горы, от нее отходят небольшие боковые тропы, некоторые из них ведут к каменным склепам. В этих могильниках до сих пор лежат человеческие кости и черепа. Склепы есть в других хевсурских селах, в том числе в Анатори.

Башня Торгвы. При подъеме туристы обязательно увидят каменную сторожевую башню, с которой связаны сказания о представителе рода Торгва из Муцо. Башня Торгвы находится на уступе с видом на реку, к северу от села. До недавнего времени башня находилась в разрушенном состоянии, но в ходе реставрации ее восстановили камень за камнем. Через какое то время дальше снова начинается нагорье, где можно передохнуть и полюбоваться видами на реку и горы. На этом плато также расположены каменные святилища. На севере видно оставшуюся позади башню Торгвы, а наверху силуэты каменных башен Муцо.

Село-крепость. Дальше тропа становится более крутой, в некоторых особенно сложных местах есть за что держаться, например, веревки. Ближе к вершине видна каменная церковь необычной формы. На территории села находятся башни, между которыми тянется лабиринт узких тропинок. Башни были восстановлены, но пока что они пустуют, многие из них открыты и в них можно заглянуть. От села можно подняться еще выше до самой высокой точки, но там есть участок, куда разрешено заходить только мужчинам.