Затерянный край в горах Грузии: что нужно знать перед посещением Тушетии

Тушетия - это один из самых высокорасположенных и отдаленных регионов Грузии, доступный всего несколько месяцев в году. Расскажем, где находится Тушетия, как туда добраться и когда лучше ехать, что нельзя делать в Тушетии и насколько там безопасно, что взять в поездку, какие местные блюда попробовать и что привезти с собой в качестве сувенира.

Сюда редко добираются туристы. Посещение Тушетии станет для любого путешественника поистине уникальным опытом. Но нужно понимать, что это не то место, куда можно без подготовки съездить на выходные. Путешествие в Тушетию требует определенной подготовки, особенно при самостоятельном посещении, а не с туристической группой. Дорогу, которая ведет в Тушетию, не без причин называют самой опасной дорогой Грузии, а кто-то даже называет "дорогой смерти".

Где находится Тушетия?

Тушетия - это не административная единица, а географически и, в первую очередь, исторический регион, где жили тушины и бабайцы. Тушетия лежит в горах Большого Кавказа на северо-востоке Грузии, примерно в 200 км от Тбилиси (например, Амало находится в 180 км от столицы). Территориально Тушетия относится к северу Ахметского муниципалитета Кахетии. Это одна из пограничных с Россией областей Грузии, а именно с Чечней и Дагестаном, но пересечь границу там нельзя, это возможно только на Верхнем Ларсе. На западе с Тушетией граничат другие исторические регионы Пшави и Хевсурети, которые также входят в Кахетию. В 2003 году на этой территории были созданы охраняемые территории Тушетии площадью, которые включают национальный парк, заповедник и ландшафтный заповедник.

Село Бочорна на высоте 2345 метров над уровнем моря считается самым высокогорным постоянно обитаемым поселением Грузии. Село Омало находится на высоте 1880 метров. А в целом высоты колеблются от 900 до 4500 метров над уровнем моря. Самая высокая точка, которую можно увидеть в Тушетии - это вершина горы Тебулосмта (4492 метров).

Когда лучше ехать в Тушетию?

Дорога в Тушетию открыта лишь на короткий период времени, примерно с начала июня до конца сентября или в лучшем случае начала октября. В остальные месяцы в горах слишком много снега и льда, а дорога к населенным пунктам через перевал Абано закрыта.

Перевал Абано открывается для транспортных средств к последней неделе мая или началу июня. У посещения Тушетии в начале сезона есть свои плюсы и минусы: с одной стороны, каскадные водопады более полноводны, но с другой стороны, не все проселочные дороги обычно доступны. В июне здесь очень много полевых цветов. В это время года здесь меньше туристических групп, но при этом часть гостиниц еще не открылась. Высоким сезоном в Тушетии считаются июль и август. В Омало в это время температура поднимается до 30°С, но в высокогорных селах холоднее. К концу сентября температура в горах опускается до минусовой отметки даже днем.

Безопасно ли ехать в Тушетию?

Если предусмотреть все пункты, то можно свести рискованность поездки к возможному минимуму.

Для путешествия необходимо выбрать опытного водителя, отказаться от поездки в плохую погоду (особенно после дождей, когда есть вероятность оползня) и передвигаться в светлое время суток. Это касается не только "дороги смерти", но и дорог между селами. Дорога до Тушетии усеяна памятниками людям, погибшим на перевале, но говорят, что большинство несчастных случаев связано с употреблением алкоголя.

В Тушетии нет больниц, а на весь регион есть только один врач. В любом случае в Тушетию стоит ехать с медицинской страховкой. В Омало есть единственный полицейский участок.

Многие из более коротких туристических маршрутов Тушетии подходят для новичков, но многодневные походы через отдаленные горные перевалы подходят только для опытных туристов. Во время похода можно встретить пастушьих собак, если они будут агрессивно себя вести, нужно позвать пастуха, который может быть неподалеку.

Туристам, особенно женщинам, следует в этом регионе одеваться консервативно (прикрывать плечи и колени), чтобы избежать нежелательного внимания.

Что нельзя делать в Тушетии?

Женщинам нельзя приближаться к священным местам

Тушетинские каменные святилища называются "хати", причем они отдельные для мужчин и женщин. Женщинам определенного возраста запрещено приближаться к этим местам, но туристам рекомендуется вообще избегать такие места. Это также распространяется на руины церквей и некоторые другие неочевидные места, поэтому если есть гид, стоит узнать заранее. Хотя туристов это не касается, мужчины и женщины сидят за обеденным столом раздельно. Со временем нравы в высокогорных селах смягчаются, но чем дальше в горы, тем строже порядки.

Нельзя привозить с собой свинину

Несмотря на то, что жители Тушетии исповедуют православие с элементами дохристианских верований, свинину, даже в виде жира, здесь запрещено не только есть, но и привозить с собой. При этом, находясь в низине, многие местные жители свинину едят, это табу именно в горах.

Как добраться в Тушетию?

До высокогорных селений Тушетии можно добраться по единственной дороге, построенной около 40 лет назад. Она открыта около 4 месяцев в году. Кроме того, в Тушетии не ходит общественный транспорт.

В Тушетию ведет дорога Пшавели-Абано-Омало, которая идет из Кахетии. Хотя власти работают над проектом по повышению безопасности на перевале Абано, это все еще неровная и сложная дорога с многочисленными крутыми поворотами. Кроме того, придется ехать около крутого обрыва. Вс среднем из Тбилиси до Тушетии добираться 7-8 часов: сначала чуть более 2 часов до Квемо Алвани через Гомборский перевал, а потом еще около 5 часов до Омало. До Телави из Тбилиси можно доехать на общественном транспорте, но дальше нужно искать машину.

Стоит ли ехать в Тушетию самостоятельно?

Этот способ подойдет только в том случае, если есть большой опыт как вождения по Грузии, так и передвижения по горным дорогам. Большую часть пути нет сигнала, поэтому, если что-то сломается, придется чинить самостоятельно. Для поездки в Тушетию понадобится автомобиль с полным приводом, например джип. А если брать автомобиль в прокат, то не все предоставляют машины для поездки в Тушетию.

Что обязательно взять с собой в Тушетию?

Наличные деньги и паспорт, причем стоит положить его в защитный пакет;

Адаптер питания с несколькими USB-разъемами, поскольку в гостевых домах мало розеток;

Портативный аккумулятор - электричество в Тушетии может отключаться и в целом мощность низкая;

Солнцезащитный крем и спрей от насекомых;

Удобная и теплая одежда и обувь (отопления в домах нет).

Где поесть в Тушетии?

В селах Тушетии очень мало кафе, поесть можно в гостевых домах за дополнительную плату. Организаторы туров обычно связываются заранее, чтобы к приезду группы все было готово, но самостоятельным путешественникам необходимо озаботиться вопросами пропитания отдельно. Большинство блюд в Тушетии включают в себя овощи, зелень и молочные продукты, также едят говядину и баранину.

Какие тушетинские блюда и напитки стоит попробовать:

сыр гуда или гудис квели - соленый сыр, вызревающий в овечьей шкуре;

котори - тушетинское хачапури;

хавици - смесь сыра с маслом, в которое макают хлеб;

тушетинские хинкали с мясом;

чай из травы кондари (чабер);

алуди - очень слабоалкогольный напиток, немного напоминающий чайный гриб.

В Тушетии нет классических продуктовых магазинов и аптек. Но на крайний случай в селах есть небольшие "деревенские" магазинчики. Поэтому стоит взять с собой все необходимое, а не рассчитывать, что можно все купить на месте. Банкоматов в Тушетии нет, принимаются только наличные деньги.

Что привезти из Тушетии?

Местные жители в основном занимаются овцеводством, поэтому Тушетия славится изделиями из овечьей шерсти, в том числе из пряжи и войлока. Почти в каждом гостевом доме Тушетии можно купить сувениры ручной работы: вязаные носки, шапки и другие шерстяные аксессуары, валяные ковры, тапочки и шапки. Самым объемных сувениром из Тушетии будет бурка набади, используемый пастухами.