Изменения в статью 78 конституции Грузии о желании республики попасть в ЕС и НАТО останутся нетронутыми. В этом заверил избирателей грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Поправки в 78 статью конституции Грузии, где указано намерение страны вступить в Евросоюз и НАТО, не будут убраны или изменены, подчеркнул грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78"

- Ираклий Кобахидзе

Несколько дней назад партия власти «Грузинская мечта» выступила с заявлением, где указала важность получения в парламенте большинства мест на октябрьских выборах. Там же она назвала причины этой необходимости.

Среди них был пункт, суть которого, со слов партии, раскроется позже. В ряде грузинских изданий поползи слухи, что речь идет о статье 78 конституции, где упоминается евроинтеграция.

Почему Грузия сохраняет евроатлантический курс?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у отказа "Грузинской мечты" от устранения из Конституции пункта об обязательстве властей интегрировать Грузию в Евросоюз и НАТО есть несколько политических смыслов. "Самый очевидный смысл – борьба за голоса избирателей. "Грузинская мечта" с самого возникновения старалась забрать у "Единого национального движения" как можно больше электората, а потому повторяла все самые популярные у граждан черты ЕНД. Одной из них была как раз проевропейская политика, обещавшая жителям Грузии преференции в ЕС. Если сейчас, реагируя на пересмотр Брюсселем и Вашингтоном подходов к Грузии, правящая партия начнет говорить, что европейский путь развития республики закрыт, многие избиратели отдадут голоса ЕНД. Поскольку на этих парламентских выборах "Мечта" хочет взять конституционное большинство, ей необходимо подтверждать неизменность проевропейской политики", - прежде всего сказал он.

"Второй смысл – это стремление добиться практического эффекта от тех усилий, которые "Грузинская мечта" на протяжении 12 лет предпринимала, чтобы интегрировать Грузию в Евросоюз и НАТО. Миллиарды лари были потрачены и на реформы, затребованные Еврокомиссией, и на лоббизм грузинских интересов в евроструктурах, и на сотрудничество с НАТО. На протяжении нескольких лет Грузия опережает большинство стран ЕС по целому ряду показателей государственного строительства, демократичности, обеспечению прав человека и прозрачности – то есть является намного более подходящим членом Евросоюза, чем некоторые его действительные участники. И власти, разумеется, не хотят, чтобы эти усилия были напрасными. Соглашение о евроассоциации, получение безвизового режима, статус кандидата в ЕС доказывают, что продвижение к членству в Евросоюзе вполне реально. Следовательно, какими бы ни были текущие проблемы, нужно продолжать работать в том же направлении", - сообщил Андрей Петров.

"Третий смысл – это уверенность во временности охлаждения отношений с Западом. С одной стороны, грузинское руководство планирует играть в долгую: мировой геополитический кризис пройдет, на Западе сменится поколение чиновников, от Грузии перестанут требовать губительных для нее антироссийских действий – и можно будет возобновить нормальное сотрудничество с Брюсселем и Вашингтоном. С другой стороны, судя по резко ужесточившейся риторике в отношении ЕНД, в "Грузинской мечте" полагают, что камнем преткновения в контактах с Западом является не отказ Тбилиси от роли государства-марионетки, а лично Михаил Саакашвили и его сторонники. Поэтому сейчас звучат обещания распустить и запретить "Единое национальное движение" – власти планируют таким образом и обеспечить стабильность в политическом поле Грузии, и нормализовать связи с Западом. Последнее, на мой взгляд, является заблуждением, поскольку ни в какой другой роли, кроме геополитической марионетки, Грузия ЕС и США не интересна", - обратил внимание старший аналитик "Вестника Кавказа".