В Грузии оценили важность начала переговоров о членстве в ЕС

В Грузии не переживают на счет ситуации, сложившейся вокруг переговоров о членстве в ЕС. По словам премьера республики, сроки их начала не так уж принципиальны для властей страны.

Для властей Грузии не так важно, когда именно Евросоюз начнет с ними переговоры о присоединении республики к сообществу. Такое заявление сделал 15 августа премьер-министр страны.

"Это не является для нас принципиальным"

– Ираклий Кобахидзе

Он обратил внимание на то, что летом 2022 года ЕС не предоставил Грузии статус кандидата, однако через год это все равно произошло.

Напомним, в прошлом месяце посол Евросоюза в Грузии сообщил, что процесс присоединения республики Южного Кавказа к ЕС поставлен на паузу.