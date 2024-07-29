Вестник Кавказа

В Грузии оценили важность начала переговоров о членстве в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
В Грузии не переживают на счет ситуации, сложившейся вокруг переговоров о членстве в ЕС. По словам премьера республики, сроки их начала не так уж принципиальны для властей страны.

Для властей Грузии не так важно, когда именно Евросоюз начнет с ними переговоры о присоединении республики к сообществу. Такое заявление сделал 15 августа премьер-министр страны.

"Это не является для нас принципиальным"

– Ираклий Кобахидзе

Он обратил внимание на то, что летом 2022 года ЕС не предоставил Грузии статус кандидата, однако через год это все равно произошло.

Напомним, в прошлом месяце посол Евросоюза в Грузии сообщил, что процесс присоединения республики Южного Кавказа к ЕС поставлен на паузу.

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