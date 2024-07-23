Вестник Кавказа

Переговоры о вступлении Грузии в ЕС могут начаться до 2025 года – Кобахидзе

Вид Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз может запустить переговоры о присоединении Грузии к объединению уже в нынешнем году – такой возможности не исключил премьер страны. По словам Ираклия Кобахидзе, они ведутся не с властями, а с народом.

Руководство Грузии не исключает запуска переговоров с ЕС о вступлении до нового года, заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе.

"Не исключаю открытие переговоров в этом году"

– премьер

Он напомнил о широко распространенной точке зрения, которой придерживается и грузинская оппозиция, – статус кандидата был дан не властям, а грузинскому народу. Именно поэтому, считает Кобахидзе, переговоры будут вестись по сути с тем же самым народом, а не с правительством.

Напомним, ранее в ЕС заявили о приостановке процесса вступления Грузии в организацию. Причина заключается в законе об иноагентах, вызвавшем резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами.

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