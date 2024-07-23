Вестник Кавказа

Саакашвили хочет устроить протесты в Грузии

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Михаил Саакашвили призвал готовиться к протестам после оглашения итогов выборов в парламент. Выборы состоятся 26 октября 2024 года.

Бывший руководитель Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти на уличные протесты после подведения итогов парламентских выборов.

Он заявил о необходимости идти на выборы и наблюдать за их ходом. Экс-президент также сказал, что протесты должны длиться до тех пор, пока власти «не примут выбор грузинского народа».

Выборы в Грузии 2024

Напомним, президентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября 2024 года. Глава парламента страны Шалва Папуашвили отметил, что 26 октября жители Грузии сделают выбор между войной и миром.

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