Грузия и Запад: повода для ухудшения отношений нет – Каладзе

Отношения между Грузией и Западом не будут ухудшаться, так как для этого нет никаких оснований, такое мнение выразил генсек правящей "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Мы готовы к сотрудничеству, просто нет никакого повода для того, чтобы, к примеру, отношения между Грузией и США, Грузией и Западом испортились"
– политик
Комментируя близящееся обсуждение американскими сенаторами отношений Грузии и США, генсек высказался в позитивном ключе. Он обратил внимание на то, что власти страны готовы сотрудничать, поддерживать партнерские отношения и углублять их, использовал даже слово "дружба".
Каладзе заявил и о готовности Тбилиси к перезагрузке отношений с США.
"Потому что, если мы достигли какого-то успеха на пути евроинтеграции, это заслуга "Грузинской мечты" вместе с грузинским народом"
– мэр Тбилиси
Он также опроверг обвинения в адрес Грузии в отходе от курса на демократию.
"Правительство Грузии поступает так, как нужно нашей стране, ее интересам, завтрашнему дню этой страны"
– Каладзе