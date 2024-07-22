Грузия и Запад: повода для ухудшения отношений нет – Каладзе

В Тбилиси не видят оснований для ухудшения отношений с Западом и готовы к перезагрузке отношений с США, при этом действуя исключительно в национальных интересах Грузии.

Отношения между Грузией и Западом не будут ухудшаться, так как для этого нет никаких оснований, такое мнение выразил генсек правящей "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мы готовы к сотрудничеству, просто нет никакого повода для того, чтобы, к примеру, отношения между Грузией и США, Грузией и Западом испортились"

– политик

Комментируя близящееся обсуждение американскими сенаторами отношений Грузии и США, генсек высказался в позитивном ключе. Он обратил внимание на то, что власти страны готовы сотрудничать, поддерживать партнерские отношения и углублять их, использовал даже слово "дружба".

Каладзе заявил и о готовности Тбилиси к перезагрузке отношений с США.

"Потому что, если мы достигли какого-то успеха на пути евроинтеграции, это заслуга "Грузинской мечты" вместе с грузинским народом"

– мэр Тбилиси

Он также опроверг обвинения в адрес Грузии в отходе от курса на демократию.

"Правительство Грузии поступает так, как нужно нашей стране, ее интересам, завтрашнему дню этой страны"

– Каладзе