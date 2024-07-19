Восстановит ли Грузия отношения с США? Четыре сценария

Власти Грузии хотят перезагрузить двусторонние отношения с США, несмотря на давление, оказываемое Вашингтоном на правительство республики. Перемены будут возможны только при справедливом подходе, подчеркнул премьер Грузии. Получится ли?

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня о намерении властей страны перезапустить отношения с США.

Он подчеркнул, что Грузия хочет предложить своим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку.

"Вы знаете, как много всего пошло не так в этих отношениях за последние три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке", – сказал он на пресс-конференции.

Заметное охлаждение отношений США и Грузии произошло весной 2023 года после того, как правительство республики предприняло первую попытку принять закон об иноагентах. Под давлением оппозиции и уличных протестов, поддержанных США и Евросоюзом, кабмин Ираклия Гарибашвили в итоге отозвал документ. Запад был недоволен не только попыткой принятия скандального закона, но и отказом Грузии вводить санкции против России. Более того, Тбилиси пошел на экономическое сближение с Москвой. Страны возобновили авиасообщение, а для грузинских граждан были отменены визы в РФ.

Наибольшего накала отношения Грузии и США достигли после смены власти в республике в феврале 2024 года, когда пост премьера вместо Ираклия Гарибашвили занял Ираклий Кобахидзе. Новый глава правительства решил не идти на уступки США и Евросоюзу. 1 мая парламент Грузии принял закон о "прозрачности иностранного влияния", предполагающий регистрацию НПО и СМИ, у которых 20% ежегодного дохода поступает из иностранных источников. Такие структуры автоматически попадают под категорию "организаций, осуществляющих интересы иностранной державы".

Закон об иноагентах снова спровоцировал уличные протесты в Тбилиси и других городах страны. 6 июня США ввели санкции (запрет на выдачу виз) против лиц, ответственных за принятие документа. В основном это депутаты парламента, но также и представители силовых структур, разгонявших несанкционированные митинги. ЕС тоже угрожал санкциями и предупредил, что шансы на интеграцию Тбилиси в состав сообщества будут снижаться. В Госдепе тоже предупредили, что закон ставит под вопрос евроинтеграцию Грузии. На принятие закона отреагировала и Венецианская комиссия, которая назвала его антидемократичным.

И вот, несмотря на все эти сложности, Кобахидзе предлагает Западу мир. "Чтобы перезагрузить отношения, прежде всего необходимо быть справедливым. С нашей стороны будут предприняты все возможные шаги для перезагрузки отношений. Главное – увидеть шаги, предпринимаемые правительством США", – заявил он.

В том же выступлении премьер Грузии назвал контрпродуктивной оценку конгрессмена Томаса Кина, сравнившего политику "Грузинской мечты" с "диктатурой, не свойственной близким партнерам США".

На слушаниях в палате представителей Кин по сути повторил мнение грузинской оппозиции, считающей, что закон об иноагентах копирует аналогичный закон в России. Сторонники Саакашвили называют "российским" не только сам закон, но и правительство страны. Их критику и давление на власть разделяет президент страны Саломе Зурабишвили, которая на данный момент пытается оспорить закон в Конституционном суде.

Предыдущие попытки правительства Грузии восстановить отношения с Западом не увенчались успехом. Кобахидзе не раз пытался пригласить европейских и американских коллег обсудить, что конкретно их не устраивает в законе об иноагентах. В ответ следовала голословная критика об антидемократичности, санкции и торможение евроинтеграции. Получится ли на этот раз разрубить гордиев узел?

В краткосрочной перспективе шансов на это маловато, ведь до конца года администрацию в Белом доме возглавляют демократы, и не имеет значения, кто руководит процессом – Джозеф Байден или Камала Харрис. Позиция по закону об иноагентах и нормальным отношениям России и Грузии у них едина – закон необходимо отозвать, а Грузия должна примкнуть к западному антироссийскому лагерю.

При этом повлиять на отношения США и Грузии могут электоральные процессы. Причем раскладов здесь несколько, так как 26 октября проходят парламентские выборы в Грузии, а 5 ноября - президентские выборы в США.

Первый сценарий

В Грузии победу одерживает "Грузинская мечта", а Харрис переигрывает Дональда Трампа. Конфликт между Тбилиси и Вашингтоном продолжится, США будут оказывать еще большее давление, поддерживая уличные протесты и вводя новые санкции.

Второй сценарий

В Грузии все та же "Грузинская мечта" выигрывает, а в США победа достается Дональду Трампу. Кобахидзе и основатель партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили очень рассчитывают на победу республиканца. Комментируя снятие кандидатуры Джо Байдена с выборов в пользу Камалы Харрис, Ираклий Кобахидзе отметил, что в случае победы Трампа ситуация на Украине нормализуется быстрее, и это изменит отношение Вашингтона к Тбилиси. Иванишвили дал конкретную дату – конфликт на Украине закончится в январе 2025 года, а после этого "все недоразумения с Америкой и Европой сразу же уйдут в прошлое".

Третий сценарий

На выборах в парламент Грузии побеждает оппозиция во главе с партией Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", в США сохраняется президент-демократ. Грузия отменяет закон об иноагентах, поводов для критики больше нет. Отношения нормализуются.

Четвертый сценарий

ЕНД побеждает в Грузии, но в США воцаряется Дональд Трамп. Какими будут отношения при таком раскладе, прогнозировать сложно. Ведь если США решат закончить войну на Украине, вряд ли грузинские оппозиционеры будут перечить Вашингтону. И идти на эскалацию с Россией без санкции Трампа будет сложно. При этом смогут ли в Белом доме отказаться от поддержки Грузии, если ее руководство пойдет на обострение с Москвой?

Что в итоге?

Из всех четырех сценариев наиболее вероятны первые два. Оппозиция в Грузии слаба и едва ли пользуется авторитетом после событий августа 2008 года и всех вытекающих негативных последствий для южнокавказской страны. Наибольшая интрига кроется в том, кто победит на выборах в США. Учитывая меньшую популярность Камалы Харрис по сравнению с Дональдом Трампом, кажется, что победа у республиканца в кармане. Но не стоит сбрасывать со счетов мобилизационные возможности антитрамповских сил даже при слабом кандидате. Опыт Франции и Марин Ле Пен снова подтвердил, что не всегда самый популярный кандидат берет верх.

С точки зрения интересов России выгодно, чтобы к власти вернулся Трамп. Готовность экс-президента США сесть за стол переговоров по Украине пойдет на пользу интересам Грузии. Тбилиси больше не будет находиться под таким давлением, как при Байдене, и ему не придется выбирать сторону конфликта. В то же время приход Трампа к власти не будет означать, что США перестанут заниматься втягиванием постсоветских стран в орбиту своего влияния.