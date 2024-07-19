Покушение на Иванишвили и переворот предотвратили в Грузии

Грузинские спецслужбы разоблачили масштабный заговор, участники которого намеревались насильственным путем, через теракты, свергнуть власть. Жертвой должен был стать Бидзина Иванишвили.

Планы устроить государственный переворот сорвала СГБ Грузии, подозреваемых в причастности к нему опрашивают спецслужбы. Подробности рассказал адвокат Михаил Рамишвили.

"Оказывается, в Грузии планировался террористический акт, благодаря которому должен был произойти переворот"

– юрист

Он призвал расследовать преступление, найти виновных и привлечь их к ответственности.

В ответ на прямой вопрос, кто должен был стать жертвой теракта, адвокат назвал имя основателя, а ныне почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Это подтвердил и один из подозреваемых на допросе, добавив, что, помимо Иванишвили, планировалось покушение и на других высокопоставленных членов "Мечты".

В чем цель организаторов покушения?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе назвал цель, которую преследовали организаторы покушения и теракта. Он напомнил о попытке убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также возможного будущего президента США Дональда Трампа.

"Грузия тоже является целью тех людей, которые хотят дестабилизировать ситуацию в угоду укрепления влияния Запада в Грузии. Цель – сменить здесь власть, чтобы власть была прозападной и антироссийской", – пояснил он.

Эксперт предположил, что на время расследования оставшиеся на свободе злоумышленники могут временно залечь на дно и затаиться. "Но в период выборов в конце октября и сразу после объявления итогов парламентских выборов в Грузии, то есть после 26 октября, есть большая вероятность того, что именно эти люди, которые планировали теракты, будут организаторами возможного "Майдана", который планируется осуществить в Грузии. Таким методом они постараются сменить власть, если не получится сделать это с помощью парламентских выборов", – .отметил Васо Капанадзе.

Кто выиграет выборы в парламент Грузии?

Говоря о раскладе сил перед парламентскими выборами в Грузии, политолог оценил шансы "Грузинской мечты" как более предпочтительные, но предупредил, что сказать с уверенностью сейчас очень сложно.

"Потому что западные силы попытаются создать в Грузии такой фон, чтобы еще до выборов возникло впечатление, что их итоги – если они будут в пользу "Грузинской мечты" – не будут признаны западными странами. И если вдруг Евросоюз все-таки пойдет на то, чтобы хотя бы на 6 месяцев приостановить безвизовый режим для граждан Грузии, – это тоже может сыграть злую шутку с "Грузинской мечтой". Многое зависит от того, насколько монолитной и активной будет "Грузинская мечта" в предвыборный период. Пока таких действий от правящей партии в принципе не видно, и оппозиция ведет себя гораздо активнее. Так что сейчас сказать сложно, ведь многое зависит от внешних факторов и от попыток дестабилизировать ситуацию непосредственно перед выборами", – обратил внимание он.

Разоблачение покушения на Иванишвили и подготовки к перевороту, предполагает эксперт, скорее всего, если и повлияет на итоги выборов, то очень незначительно. "Все-таки люди и раньше не исключали такую возможность, глядя на то, что происходит в мире, какое давление нынешние грузинские власти испытывают со стороны западных политиков и структур сейчас, и, несомненно, еще будут испытывать в будущем", – заключил Васо Капанадзе.