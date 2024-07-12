Грузия будет гордо говорить с большими странами – власти

Грузия набралась сил и теперь может смело и гордо разговаривать с другими странами, в особенности крупными, заявил лидер парламентского большинства "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Внешняя политика Грузии претерпела основополагающее изменение в последние годы, о нем рассказал руководитель большинства правящей партии "Грузинская мечта" в парламенте Мамука Мдинарадзе.

По его словам, отныне Тбилиси может вести с большими странами диалог с гордостью и смелостью.

Политик добавил, что избирательная кампания "Мечты" в преддверии выборов в парламент 2024 вызвала беспокойство у некоторых игроков, но его причина лишь в том, что власти Грузии говорят правду.

"Мы говорим о чем-то с гордостью, потому что у нас есть повод для этой гордости"

– Мдинарадзе

Он подчеркнул, что раньше, не обладая необходимой политической силой, Грузия не могла себе позволить такие высказывания. Теперь, накопив эту силу, она осмелилась озвучивать правду.