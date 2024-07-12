В УЕФА призвали считаться с Грузией

Президент УЕФА поздравил Грузию с успешным выступлением на Евро-2024. Он назвал национальную команду футбольной силой.
Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил сборную Грузии и премьера Ираклия Кобахидзе с успешным дебютом на прошедшем чемпионате Европы по футболу.
"Поздравляю вас и вашу национальную сборную с самым успешным дебютом! Вы показали всему миру, что являетесь футбольной силой, с которой нужно считаться"
- Александер Чеферин
Глава ассоциации назвал национальную команду футбольной силой, с которой необходимо считаться.
Напомним, сборная Грузии на первом для себя европейском первенстве добилась выхода в 1/8 финала, где уступила будущему победителю турнира – Испании.
По итогам Евро лучшим бомбардиром стал грузинский форвард Георгий Микаутадзе. Голкипер команды Георгий Мамардашвили был признан лучшим вратарем.