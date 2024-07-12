Вестник Кавказа

В УЕФА призвали считаться с Грузией

В УЕФА призвали считаться с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент УЕФА поздравил Грузию с успешным выступлением на Евро-2024. Он назвал национальную команду футбольной силой.

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил сборную Грузии и премьера Ираклия Кобахидзе с успешным дебютом на прошедшем чемпионате Европы по футболу.

"Поздравляю вас и вашу национальную сборную с самым успешным дебютом! Вы показали всему миру, что являетесь футбольной силой, с которой нужно считаться"

- Александер Чеферин

Глава ассоциации назвал национальную команду футбольной силой, с которой необходимо считаться.

Напомним, сборная Грузии на первом для себя европейском первенстве добилась выхода в 1/8 финала, где уступила будущему победителю турнира – Испании.

По итогам Евро лучшим бомбардиром стал грузинский форвард Георгий Микаутадзе. Голкипер команды Георгий Мамардашвили был признан лучшим вратарем.

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