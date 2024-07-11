ФИФА улучшила позиции Грузии в рейтинге

Сборная Грузии поднялась в рейтинге ФИФА. Этому поспособствовало выступление команды на Евро-2024. Лидером рейтинга остается Аргентина.

ФИФА обновил рейтинг сборных после прошедших недавно чемпионата Европы в Германии и Кубка Америки в США.

Грузинская сборная улучшила свои показатели, поднявшись на 4 позиции. Команда Вилли Саньоля расположилась на 70 месте.

Продвижение Грузии связано с выступлением на Евро-2024, на котором сборная вышла из группы, набрав 4 очка. Ключевой стала победа над Португалией в 3-м матче группового этапа.

Лидером рейтинга остается сборная Аргентины. Подопечные Лионеля Скалони стали обладателями Кубка Америки во второй раз подряд.

Сборная Испании, ставшая лучшей на Евро-2024, ворвалась в тройку лучших команд мира. Между Аргентиной и Испанией расположились французы.