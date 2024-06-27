В УЕФА оценили выступление Грузии на Евро-2024

Президент УЕФА считает, что заслужила выступление на чемпионате Европы. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря расширению количества команд, участвующих в турнире.

Президент УЕФА поделился своими впечатлениями от выступления сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу в Германии.

Александер Чеферин отметил, что своей игрой грузинская национальная команда доказала, что заслуженно вышла на турнир.

"На Евро-2024 мы увидели сборную Грузии, которая заслужила быть здесь"

– президент УЕФА

Он добавил, что решение увеличить количество участников Евро с 16 до 24 команд было правильным, поскольку по старому формату сборные Грузии и Словении могли бы не пробиться на турнир.

Говоря об игроках, которые произвели на него впечатление на этом чемпионате, Чеферин назвал в том числе грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелия, выступающего за итальянский "Наполи".