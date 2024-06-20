УЕФА назвал сборную Грузии творцами истории

УЕФА рассказал об успехе грузинской команды на Евро-2024. Национальная сборная вчера победила одолела Португалию и пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы.

УЕФА на своей странице в социальной сети рассказал об успехе футбольной грузинской сборной на европейском первенстве в Германии.

В организации назвали подопечных Вилли Саньоля "творцами истории".

"Первый Евро и квалификация в 16 раунде для сборной Грузии. Но их успех не случаен, а всего лишь последний этап на впечатляющем пути роста"

- УЕФА

Напомним, сборная Грузии одолела Португалию в матче третьего тура футбольного европейского первенства со счетом 2:0. Благодаря этому грузины впервые в своей истории оказались в 1/8 финала турнира.

В плей-офф Грузии предстоит сразиться против испанской команды, которая вышла с первого места в группе B, не потерпев ни одного поражения.