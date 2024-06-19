Успех Грузии и провал Хорватии: как завершился групповой этап Евро-2024?

Все матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграны. В субботу команды приступят к играм на выбывание. Кто разочаровал на Евро-2024? Кто стал сенсацией? Как сыграла Грузия?

Чемпионат Европы по футболу в Германии добрался до своего экватора. Групповой этап преподнес всем любителям футбола массу сюрпризов. Настало время подвести итоги первой стадии Евро-2024.

Разочарования Евро

Больше всего на турнире разочаровали страны бывшей Югославии – Хорватия и Сербия. Хорваты отправлялись на турнир в ранге одного из фаворитов, за их плечами два довольно успешных мундиаля (2018 и 2022). Однако на Евро сборная крупно проиграла Испании (3:0), а затем дважды упустила победы на последних минутах против Албании (2:2) и Италии (1:1). Два очка на турнире – не тот результат, который ждали от команды Златко Далича.

© Фото: официальный сайт УЕФА

Хорватия после чемпионата мира 2022 года нуждалась в смене поколения при помощи ввода в основу молодых талантливых игроков. Но омоложения состава не произошло, что сыграло роковую шутку в самые неподходящие моменты – в концовках встреч.

Еще одно разочарование с Балкан – сборная Сербии. Это удивительная команда, способная без проблем и осечек выйти на крупный турнир, но с треском вылететь из него.

По составу сербы не уступают лучшим сборным Европы и даже мира, а сербские футболисты пользуются большим спросом на трансферном рынке. Кроме того, ведущие игроки команды выступают в очень известных клубах мира. Однако Сербии на протяжении уже многих лет не хватает одного – единства. Это касается не только национальной команды, но футбольной системы в стране.

© Фото: официальный сайт УЕФА

Сербские футболисты сильны лишь индивидуально. Эта страна подарила футбольному миру немало талантов, успешно игравших в Англии, Италии, Германии. Но в сборной мастерство отдельных игроков куда-то пропадает. Всего лишь один мяч на турнире – тому подтверждение.

Надо сказать, что Евро-2024 неудачно сложилось почти для всех стран Восточной Европы: помимо Хорватии и Сербии, рано домой отправились Албания, Венгрия, Польша, Украина и Чехия. Борьбу продолжат Румыния, а также похожие между собой Словения и Словакия. Но и те прошли дальше с большим трудом.

Кто удивил?

Приятно удивила на чемпионате Европы Австрия, оставившая позади себя в группе D две сильные сборные – Францию и Нидерланды. Команда не считается фаворитом турнира, однако две победы на групповом этапе повысили ее коэффициент на триумф. Сборной по силам побороться за медали первенства.

© Фото: официальный сайт УЕФА

Стоит выделить и сборную Испании, которая прошла групповой путь без потерь очков. В трех играх "Красная фурия" набрала 9 очков и уверенно заняла первое место. При этом команда пока идет без пропущенных мячей. Новое поколение из молодых талантов делает Испанию главным фаворитом этого чемпионата.

© Фото: официальный сайт УЕФА

Кроме того, важно отметить группу Е в целом, где упорная борьба за место в плей-офф шла вплоть до финального свистка. Все команды имели до и после третьего тура одинаковое количество очков и лишь дополнительные показатели оставили за бортом сборную Украины. Дальше идут Румыния, Бельгия и Словакия.

Грузия – главная сенсация

Отдельных слов заслуживает сборная Грузии, для которой этот Евро стал первым за ее 34-летнюю историю. Команда перед стартом считалась "андердогом", но сами игроки заявляли, что не боятся никого и приехали в Германию играть в свой футбол. Им это удалось.

Проигрыш в первом матче против Турции никак не сказался на настрое грузин, а, напротив, прибавил агрессии в игре. Оставшиеся матчи – тому подтверждение. Во встрече с Чехией Хвиче и компании немного не хватило для победы, однако в игре против одних из фаворитов турнира – сборной Португалии – зрители увидели футбол с характером.

© Фото: официальный сайт УЕФА

Как итог, грузины преподнесли пока что главную сенсацию Евро, обыграв Португалию во главе с Криштиану Роналду со счетом 2:0. Да, мастерства у португальцев было больше, чем у Грузии. Но там, где не хватало этого мастерства, грузины брали духом. Этот фактор стал одним из основных в исторической победе сборной, над которой до утра радовалась вся Грузия.

Таким вышел групповой этап Евро-2024. Впереди поклонников футбола ждут драматичные игры в борьбе за серебряный трофей. Старт будет дан субботу.