Грузия вышла в плей-офф Евро: реакция игроков, тренеров и болельщиков

Грузия обыграла Португалию в 3-м туре группового этапа Евро-2024 и вошла в число 16 лучших сборных континента. В первом раунде плей-офф грузинская команда сыграет с Испанией.

Сборная Грузии по футболу сотворила главную сенсацию группового этапа чемпионата Европы-2024, обыграв в матче 3-го тура команду Португалии (2:0).

Победа над португальцами позволила сборной Грузии набрать 4 очка и пробиться в 1/8 финала турнира с 3-го места. Грузинская команда будет участвовать в плей-офф чемпионата Европа впервые в своей истории.

© Фото: страница сборной Грузии по футболу в социальных сетях

Комментарии тренерского штаба и игроков

На послематчевой пресс-конференции французский наставник сборной Грузии Вилли Саньоль прежде всего отметил, что он гордится своими подопечными.

"У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Горд быть их тренером"

– Вилли Саньоль

47-летний специалист также подчеркнул, что в матче с португальцами грузинской команде было нечего терять.

"Мы просто хотели получать от этого удовольствие. Когда ты Испания и Португалия, все ждут от тебя победы, но на нас не было такого давления. У нас была только одна цель – доставить радость Грузии, и нам удалось это сделать"

– главный тренер

© Фото: официальный сайт УЕФА

По его словам, перед встречей он просил игроков вспомнить, как они играли в 16-18 лет.

"Я посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17-18 лет, без сомнений, и сегодня они блестяще с этим справились, превзошли все ожидания"

– наставник грузинской сборной

В свою очередь, главная звезда сборной Грузии, полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия в беседе с журналистами назвал сегодняшний день самым счастливым в своей жизни.

"Выиграть титул (чемпионат Италии – прим. ред.) было моей мечтой, и это тоже моя мечта. Трудно передать эмоции словами"

– Хвича Кварацхелия

Он указал на то, что в среду вечером на поле против португальцев вышла команда, которая доказала всем, что она действительно умеет играть.

"Мы всегда выходим побеждать, всегда сосредоточены на следующем матче. Сегодня мы радуемся, но завтра начнем думать о следующем матче. Мы очень признательны за всю поддержку"

– полузащитник грузинской команды

© Фото: официальный сайт УЕФА

Реакция бывших футболистов сборной

Известный в прошлом футболист итальянского "Милана" и сборной Грузии, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе обратил внимание на то, что национальная команда победой над португальцами пишет новую страницу в истории грузинского футбола.

"Конечно, Грузия побеждает и пишет новую страницу в истории грузинского футбола"

– Каха Каладзе

Он также поздравил всю страну с исторической победой и поблагодарил футболистов за минуты счастья, а болельщиков – за поддержку.

В свою очередь, глава Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, проведший большую часть спортивной карьеры в Германии, заявил, что у него нет слов, чтобы описать свои эмоции.

"Это невероятно, я не могу описать это словами"

– глава ФФГ

© Фото: страница сборной Грузии по футболу в социальных сетях

Он добавил, что для того, чтобы оценить масштаб происходящего, нужно очутиться в раздевалке национальной команды.

Поздравления от первых лиц государства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, наблюдавший за игрой с трибуны, заметил, что национальная команда сотворила настоящее чудо, переиграв одного из фаворитов турнира.

"Парни действительно подарили нам чудо. Все заслуживают большего, чем просто благодарность. Они боролись до конца... Еще раз подтвердилось, что у нас, грузин, есть талант играть в футбол. Спасибо им. Это чудо"

– глава правительства

Поздравила грузинских футболистов с победой и президент республики Саломе Зурабишвили. После матча она спустилась в раздевалку, чтобы лично поблагодарить команду за игру.

© Фото: страница Саломе Зурабишвили в социальных сетях

Массовые гуляния в Грузии

Победу национальной сборной над Португалией и выход в плей-офф Евро-2024 всю ночь отмечали в целом ряде городов республики, включая Тбилиси. В частности, в грузинской столице местные жители размахивали флагами и скандировали местное название страны – "Сакартвело". Все это происходило под непрекращающиеся звуки автомобильных гудков.