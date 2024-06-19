Грузия пробилась в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Грузия выиграла у команды Португалии в матче Евро-2024. Игра завершилась со счетом 2:0. Грузины вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.

В Гельзенкирхене завершилась встреча третьего тура группы F европейского первенства по футболу между сборными Грузии и Португалии.

Победу со счетом 2:0 одержала грузинская команда. В начале первого тайма отличился Хвича Кварацхелия, а во втором тайме Жорж Микаутадзе укрепил успех сборной, реализовав 11-метровый штрафной удар.

В другой игре группы F отношения выясняли команды Чехии и Турции. Игра между этими сборными закончилось победой турецкой команды со счетом 2:1.

Благодаря победе сборная Грузии набрала 4 очка и впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. В плей-офф подопечные Вилли Саньоля встретятся с командой Испании.